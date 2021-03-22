刘敏

原标题：留学回国者众 就业如何保稳

2021年春招大幕即将拉开，由于疫情带来的影响尚未消除，909万应届毕业生面临严峻的就业压力。在相关报道中，部分媒体特别提到了越来越多的出国留学人员选择回国就业，加剧了就业竞争的情况。这一问题，我们该如何看待呢？

首先，我国对外开放程度的扩大，促进了留学人数的稳步增长。然而，过去很长一段时间，我国人才的国际流动相对不平衡，流出、流失严重。今天，随着中国经济、科技和社会的蓬勃发展，国内就业、创业环境优化，中国对人才的吸引力自然不断攀升。根据教育部官方统计数据，“十三五”期间，我国出国留学人数达到了251.8万，学成回国人员201.3万，占比超过80%。2020至2021年，受国际新冠肺炎疫情及部分国家就业签证政策收缩的影响，预计今年海归就业人数还将有所增长。

高校应届毕业生和海归人员在就业市场上比例的增加是高等教育普及化和教育扩大对外开放的客观结果，也是我国劳动力整体素质提升的表现。相对于数量本身，我们更应该关注人才供需不平衡的问题以及当前就业仍面临的结构性矛盾，就业难和招工难并存，制造业、服务业普工难招，技术工人短缺，海归群体虽在自贸区、跨国企业等受到青睐，但从就业的热门专业、热门城市等几个指标看，其同国内毕业生表现出基本趋同的结构矛盾。所以，其中核心的问题在于围绕“就业优先”扩大就业规模，优化就业结构。

扩大就业规模需要形成新的就业增长点，挖掘新岗位。比如党的十九大报告提出的在“人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能”，就是要持续推进供给侧结构性改革，围绕人力资本健全教育培训、劳动用工、创业创客、健康保险、知识产权等系列产业链，形成新业态。同时，依靠科技创新“补链”“强链”，创造新岗位。换句话说，就是通过服务就业人群本身创造就业岗位。人力资本产业的发展还可以探索人才金融服务模式，为人才创业提供资本保障，改变过去单纯依靠专项补贴、减税等办法支持劳动力市场的建设。

结构优化需要就业前端的积极配合，高等院校、职业院校等机构要持续推进人才培养模式的改革。这样几个问题是由目前的就业结构提出的，应该成为引导培养模式改革的问题意识，比如，高校如何平衡基础研究人才与应用型人才培养的比例？如何借专业学位教育改革东风促进产教融合？什么是中国特色的学徒制？职业院校如何灵活回应人才市场需求，确保“有岗有人”？这些都是值得研究并需要马上回应的问题。形成新时代的就业风尚，引导和鼓励国内和海外归来的有志青年更容易融入大展才能的事业中去。

（作者系北京师范大学国际与比较教育研究院副教授）

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