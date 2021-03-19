韩俊杰 江 月

叶鸣不会想到，干了一个多月，他这个还没毕业的学生就被“提拔”成班组组长，管理着12人的团队。

叶鸣是安徽省安庆职业教育集团的“准毕业生”。去年12月，他和100多名同学进入安庆振宜新能源汽车科技有限公司就业见习。“50多人留了下来，7月份毕业就正式入职。公司在学校的汽车产业学院还有两个‘订单班’，马上要开始量产，有人，心里就不慌。”公司人事经理陈震说。

“这些学生有理论功底，对汽车构造熟悉，实操上手特别快，眼下有的当上了班组长，有的开始带新员工。”总装车间主任王先标对实习生举双手欢迎。

2018年开始，安庆市开始聚力发展汽车及汽车零部件产业、化工新材料等以战略性新兴产业为主的首位产业。这两年，年产5万台整车及15万套KD件的振宜项目、年产3万台专用车的福田雷萨项目等先后落户安庆经开区。能不能为企业提供高素质的“蓝领工人”，关系到产业发展全局。

安庆将目光瞄准了职业教育。2018年，在提出发展首位产业的同一年，财力有限的安庆另辟蹊径，沿着“职业教育围着首位产业转”的思路，开始了职业教育集团化改革的探索。

整合职教资源，打造“校企联合体”

安庆职教资源丰富，有安庆职业技术学院、安庆工业学校、安徽理工学校、安徽化工学校等多所中高职院校，但点多、分散、办学力量不均衡，与产业贴合不紧密。改革的第一步，将已有职教资源整合盘活，成立安庆职业教育集团，同时引入安庆首位产业龙头企业、政府部门、行业组织、科研院所及县（市）规模较大且专业与首位产业对接紧密的中职（技工）学校深度参与。“市委市政府一口气出台了21个文件。”安庆职教集团秘书处办公室主任杨元纲介绍，现在的职教集团是一个以政府引导推动、校校协同联合、校企共建共享、产教深度对接为基本特征的开放式、紧密型、实体化运作校企联合体。

之后，安庆围绕首位产业，成立信息技术学院、机电工程学院、建筑工程学院等6个二级学院；以高职扩招为契机，集团在安庆每县（市）遴选一所优质中职学校与安庆职院开展中高职一体化联合办学，共建7个专业学院，围绕县（市）经济发展需求，对口开设14个专业。目前，集团已经实现了专业设置对接安庆首位产业全覆盖。

2020年，学院及专业资源进一步聚焦。围绕安庆汽车及汽车零部件、化工新材料和新兴数字经济发展，职教集团成立了汽车、化工和数字3个产业学院。“依托产业学院，我们也在探索一种园区参与、校企共建、合作培养、定向就业的人才培养新模式，为首位产业提供更多人才支持和智力支撑。”安庆职业教育集团理事长、安庆职业技术学院党委书记王进说，3个产业学院2020年首次招生1345人，未来3年发展规模将达7500人。

服务实体经济，开展产教融合

这两年，几乎每个周六，农林与服装学院的老师王伟和其他十几位老师都会轮流到安庆望江申洲针织公司“送教上门”，开展全国现代学徒制试点。今年7月，厂里的27名学徒将拿到安庆职业技术学院的毕业证书。

“员工素质、企业管理素质都有很大提升。”申洲针织副总经理沈冬说，这一批学生很多都已经走上中层管理岗位，此前毕业的学生彭玉杰经过学习，成了技术能手、管理能手和创新能手，从一名普通工人成长为分厂厂长，还被评为全国劳模。

引企入校，建校中厂；引校入企，建厂中校；校企共建生产性实训基地、开办“工学一体”订单班、试点现代学徒制，校企合作开展学生顶岗实习、员工职业培训与教师挂职锻炼……设立产业学院之外，这两年，安庆职业教育集团还探索实践了10多种校企合作办学模式。2019—2020年，集团市区学校开设校企订单培养班39个，为企业培养准员工1025人。

专业长在产业上，课程围着企业转，把工厂搬到校园里，把课堂搬到车间去……一系列的组合拳下去，安庆的职业教育与首位产业更合拍了，二者共生共长、互利共赢。这两年，安庆职业教育更好招生了，与此同时，更多的毕业生进入安庆本地企业。去年，集团高职毕业生本地就业率达31.2%，比两年前提高了一倍。“现在，毕业时间还没到，集团2021届高职毕业生已达成本地就业意向985名，占到毕业生总数的35.3%。”杨元纲说。

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 19 版）

(责编：郝孟佳、何淼)