本报北京3月17日电 （记者屈信明、欧阳洁）部分小额贷款公司以大学校园为目标，通过虚假宣传诱导大学生在互联网购物平台上过度借贷消费，导致部分大学生陷入高额贷款陷阱。银保监会办公厅等日前联合印发《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》。

通知明确，小额贷款公司不得向大学生发放互联网消费贷款，未经监管部门批准设立的机构一律不得为大学生提供信贷服务。规范放贷机构及其外包合作机构营销行为，要求放贷机构实质性审核识别大学生身份和真实贷款用途，不得针对大学生群体精准营销，不得采用虚假、引人误解或者诱导性宣传等不正当方式诱导大学生超前消费、过度借贷。加强银行业金融机构大学生互联网消费贷款风险管理，严格落实大学生第二还款来源，规范催收行为，加强个人信息保护。

对于已发放的大学生互联网消费贷款，通知要求小额贷款公司制定整改计划，已放贷款原则上不进行展期，逐步消化存量业务，严禁违规新增业务。

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 02 版）

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