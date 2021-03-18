记者从教育部了解到，教育部正在就《中华人民共和国学位法草案（征求意见稿）》（以下简称草案）公开向社会征求意见。

记者查询发现，现行的《中华人民共和国学位条例》自1981年1月1日起施行，并于2004年进行过修改。条例指出，学位授予单位对于已经授予的学位，如发现有舞弊作伪等严重违反本条例规定的情况，经学位评定委员会复议，可以撤销。

草案指出，学位申请人在学位授予单位学习期间以及学位申请、同行评阅、答辩过程中存在学术不端、作伪造假等行为的，学位评定委员会可以作出不授予其学位的决定。

已经获得学位者，在获得该学位过程中有下列情形之一的，经学位评定委员会审议决定，由学位授予单位撤销学位，收回或者宣布学位证书无效：一是学位论文或者实践成果存在严重剽窃、伪造、抄袭、数据造假等学术不端行为的，质量不符合标准的；二是以冒名顶替、徇私舞弊等非法手段取得入学资格或者毕业证书的；三是在学习期间存在不应当授予学位的其他违法违规行为的。

此轮意见反馈截止时间为2021年4月15日。（记者张盖伦）

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