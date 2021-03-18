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北京良乡大学城3万余师生4月25日前完成接种

2021年03月18日08:45 | 来源：北京日报
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原标题：良乡大学城3万余师生4月25日前完成接种

北京市房山区为良乡大学城5所高校都设置了疫苗接种点，根据各高校师生返校时间安排，从3月8日至4月25日，5所高校3万余师生，计划分23个批次，依次完成新冠疫苗接种。

记者近日在中国社会科学院大学接种点看到，接种者间隔一米排队，依次在测温区接受体温检测后，进入接种点等待接种疫苗。接种点设置单向流动路线，秩序井然。接种者需要先在知情同意区接受健康问询，并签署知情同意书，随后分批次进入接种区。接种区共有7组工作台，医护人员以及相关保障人员各司其职，接种过程快捷有序。疫苗接种完成后，接种者需在留观室进行30分钟的医学观察，确定无不适症状后方可离开。接种点还设置了应急处置区，随时应对突发情况。“接种点各个环节都有醒目的指示牌指引，接种过程快捷、高效，医务工作者很细心，也很耐心回答我的问题。”一位接种完疫苗的教师说。

为减少师生大规模流动，降低感染风险，房山区卫健委和良乡高教园区管委会精心筹划，多次召开专题会研究部署，安排各高校对疫苗接种人员情况进行摸排统计，建立详细台账，房山区卫健委根据接种人数配备足量的接种和应急救治人员，为高校提供上门接种疫苗服务。各高校通过多种渠道广泛宣传，引导师生接种疫苗，实现“应接尽接”。（记者 陈强）

(责编：李依环、熊旭)

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