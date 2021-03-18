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深圳中学探索创新教育新路径——

作业成产品 课堂到现场

本报记者  贺林平
2021年03月18日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　新学期伊始，深圳中学新校区内，高二年级学生成立的电气工程社团在校园里摆起了摊，售卖社员们自行研制生产的蓝牙音箱，短短几天卖出了25台。

　　在“创新之都”深圳，自己动手做出作品交作业，已经成了很多中学生的日常。如今，深圳中学构建多元课程体系，并打开校门借力外部资源创建多个创新实验室和创新体验中心，探索出一条创新教育的新路径。

　　深圳中学通用技术教师何柳婷入职的第一个学期，就在给高一年级开设的《产品设计创意初体验》选修课中，要求学生设计一个“可供盲人使用的电热水壶”。“从产品定位、用户研究到最终呈现，每一步都不能打折扣。这一项作业，就占课程学分的70%。”何柳婷说。

　　学生李翀说，这项作业并不轻松，涵盖了产品设计专业学生完成一个项目所需的整个流程。虽然难度不小，但李翀小组的成果还是令何柳婷惊喜：轻型杠杆设计帮助识别水是否装满、会自动报警的感应器防止壶口蒸汽烫伤手……

　　这门课程的实践，是该校深入探索课程改革，让创新教育“从虚拟走向实景”的一个缩影。创新教育不能只是“从书本到书本”，“引导学生发现问题，再通过设计制作产品来解决问题，才能真正锻炼学生的动手能力和创新能力。”深圳中学创新活动中心主任朱峰说。

　　通过创新模式，深圳中学构建了多元课程体系。课程融入了大量实践式、体验式内容，学校提供教室、设备，还安排导师跟进指导。学习过程中，需要独立动手或组队合作的实践作业常常占到课程学分的30%—40%以上。

　　“创新教育本身就需要不断改革创新。”深圳中学校长朱华伟说，对创新实践的重视，和学校培养拔尖创新人才的目标相统一，“拔尖创新人才所必备的许多重要素质，是在基础教育时期培养和发展出来的。我们应积极探索与之相适应的培养机制和模式，建构符合人才成长规律并与高等教育接轨的培养链条。”

　　深圳中学高中生连续从小爱好机器人制作，入学第一周就加入了学校的机器人社团。2019年，学校选拔一批学生组队参加第十届VEX亚洲机器人锦标赛。连续和同学王司然一起入选，并先后斩获奖牌。“参赛时，我们的机器人出现了问题，原本程序设计是直行，但实际行走时变成曲线。幸好指导老师朱峰及时找出了问题所在，大家一起动手，反复调试终于排除了故障。”回忆起比赛中的小插曲，连续记忆犹新。

　　在深圳中学，这样特长突出的学生不在少数。学校以社团为载体，引导学生积极参与学科竞赛，进一步培养创新的竞争意识和实践能力。深圳中学通过持续推进课程改革，形成以多元课程为“主体”，以社团活动和学术竞赛为“两翼”的创新教育模式。第四十九届国际物理奥林匹克竞赛国际金牌、第五十届国际化学奥林匹克竞赛国际金牌、丘成桐中学生科学奖科学金奖、第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛萌芽赛道创新潜力奖……短短几年，已收获不少成果。

　　创新离不开合作与交流。朱华伟介绍，深圳中学挖掘多方资源，与国内高校、企业共建了19个创新实验室和创新体验中心，涉及数学、物理、生物、天文、能源、人工智能等多个领域。依托这些校外资源和合作平台，开设了十几门创新类选修课程，并为10余个科技创新类社团提供了多元的活动平台。2020年，学校开发了“深中—腾讯AI课程”，让学生与专家面对面交流学习，成为年度最“热”课程。

　　去年11月，深圳中学实验体系生物教师尤佳带领10多名学生走进了深圳高交会。“这些经历对学生来说，能让他们不断强化开放精神，真切体会到交流和互动对于创新的重要性；对老师来说，也是一个了解学科前沿最新变化，不断充电的过程。”尤佳说。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 12 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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