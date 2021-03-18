本报记者 林小溪

“海上的光/若隐若现/却依然明亮/就像成长/总会找到前进的方向……”

今年春节期间，中国银联诗歌POS机公益行动亮相新加坡，一首首山区孩子创作的诗歌流淌着稚嫩与纯真，温暖着每个热爱公益的人。中国银联诗歌POS机走进新加坡，在服务全球支付网络的同时，传播了人文关怀与公益理念，更展示着中国源远流长的诗歌文化。

留守儿童是各方普遍关心的群体。中国银联发起的银联诗歌POS机公益行动，旨在帮助留守儿童群体，让更多人看见山里娃的才华。中国银联收集了四川、云南、新疆、河南等地山区留守儿童创作的近千首诗歌，用户只需在诗歌POS机上支付一元钱，就能收获一张印有孩子们诗歌的POS单，筹集到的善款将助力他们的艺术素养教育。一张张小小的纸片，传递出留守儿童的梦想。

去年中秋国庆双节前夕，来自河南山区的11岁男孩小宇，在G577次复兴号列车上为妈妈和乘客们朗诵了自己写的诗：“炊烟长了一双翅膀/飞来告诉我/妈妈做好了饭。”这是中国银联与紫金心志愿者团队开展的“诗意复兴 献礼中国”公益活动。小宇是一名留守儿童，每次和父母团聚吃饭的机会都让他倍感珍惜。对家人的思念和对生活的观察，化为小宇和其他留守儿童笔下的文字。

在中国银联的努力下，孩子们的诗歌正一步步走出大山。在湖南张家界武陵源景区，一条写满古今诗句的布面“瀑布”从山顶飞流直下，近3000万人次观众在线收看了于此举办的“诗歌长河”公益直播；在全国不同销售渠道，与饮料品牌联合推出的2亿瓶“诗歌瓶”投放销售；在网络空间，中国银联2020年开启了诗歌POS机线上版，通过云闪付APP，点击首页公益入口或搜索诗歌POS机，就能在线看到并分享这些来自大山的诗意……中国银联汇聚逾3亿的云闪付APP用户为公益助力，并引导越来越多的人参与公益活动。

目前，中国银联已在全国20个城市开展了30余场诗歌POS机公益活动，并计划将银联诗歌POS机推向全球多个国家和地区。中国银联品牌营销部负责人宋漫远说：“以诗传心，让才华不再留守。希望通过诗歌POS机将中国的诗歌文化推向全球，实现公益的深层价值。”

截至目前，银联诗歌POS机公益行动已经累计帮助4000多名留守儿童接受了艺术素质教育课程，并且为194位小诗人出版了诗集《大山里的小诗人》。

山区孩子的成长和发展牵动着不少人的心，南京师范大学研究生支教团队的高飞就是关注欠发达地区儿童的志愿者之一。读本科时，高飞曾得到爱心人士的资助，相似的成长经历让他义无反顾地投身于山区支教工作。作为诗歌POS机公益活动的参与者，他希望自己可以把爱心传递下去，把温暖与关怀带给更多需要帮助的人。

“留守儿童在成长过程中，需要有人帮助他们建立信心。”高飞说：“诗歌POS机就是一个很好的载体，帮助他们树立信心、展示自我、了解社会。”

让山区的孩子有机会接受艺术素养教育，用所学回馈社会，既是公益的可持续，也是才华的可持续。当诗歌POS机让消费数字变成一首首山区孩子们创作的诗，爱心之举也多了几分诗意。

“这项公益活动让我开始尝试写诗。”小诗人渊明带着自己的作品走出大山，来到北京参与公益活动及诗集发布会，她对“公益”二字有了更真切的认知：“‘公’就是很多人，‘益’就是受益处，两个字组合在一起就是帮助很多人，让很多需要帮助的人受益。”渊明觉得公益是有温度、可传递的。

借助诗歌，留守的孩子们一样可以“拥抱”远方。宋漫远表示：“中国银联一直在努力贡献社会价值，做真正助益社会的活动。”

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 12 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)