原标题：初三体育现场考试29日至31日选考

北京青年报记者昨日从北京教育考试院获悉，报名参加今年初三年级初中学业水平考试的考生，须于3月29日至3月31日登录北京教育考试院网站，选择体育现场考试项目。根据要求，初中学考体育现场考试由必考项目和选考项目组成，男生1000米和女生800米为必考项目。此外，男生还需要从足球、篮球、排球中选择一项，从实心球和引体向上中选择一项参加考试；女生需要从足球、篮球、排球中选择一项，从实心球和仰卧起坐中选择一项参加考试。

此外，本市八年级在校学生地理、生物科目的初中学业水平考试报名也将于3月29日启动，持续至4月2日结束。报名时，本市八年级在校学生报名基本信息统一从中小学学籍管理系统中提取，外省回京考生到户籍所在区教育考试中心报名。各区中招办负责对外省回京考生报名资格进行审核，外省回京考生需提交本人户口簿和学籍所在地教育行政部门出具的八年级在校证明。4月2日17时前，各区完成所有考生报名资格审核。

北京教育考试院表示，本市八年级在校学生均须参加地理、生物科目的初中学业水平考试；未参加本次考试的须于2022年参加地理、生物科目的初中学业水平考试，成绩用于毕业，不计入中招录取。在外地就读的京籍八年级考生也可以参加此次考试，往届生不能参加。（记者 武文娟）

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