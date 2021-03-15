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党校教授给中学生上了一堂别样思政课

2021年03月15日08:47 | 来源：中国青年报
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原标题：党校教授给中学生上了一堂别样思政课

开栏的话

百年从头越，奋斗新征程。在庆祝中国共产党百年华诞的重大时刻，在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点，在全党集中开展党史学习教育，正当其时。学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，本报将在报纸、网站和客户端同步开设专栏，广泛普及党史知识，书写中国共产党百年奋斗的光辉历程；学深悟透中国共产党推进马克思主义中国化形成的重大理论成果，深入宣传中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神。

“江山就是人民，人民就是江山”。本报陆续派出记者深入群众、深入基层，聚焦各地践行党为人民服务的初心宗旨，挖掘“办实事、开新局”的创新探索、改革举措，切实推动为群众“办实事、解难题”。本报将创新报道形式，不断打造青年喜闻乐见的融媒体系列产品，引导青少年“弄清楚中国共产党为什么‘能’、马克思主义为什么‘行’、中国特色社会主义为什么‘好’”等基本道理，坚定不移听党话、跟党走，在全面建设社会主义现代化国家新征程中建功立业。

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“为什么被称为‘舶来品’的马克思主义，能在中国生根开花？”

“同学们，请算一算，1945年4月23日到6月11日，中共七大总共开了多少天？你们想不想知道，原本计划开15天的会议，为何开了这么久？”

“中国人民站起来了，你们可想知道，这个‘站’字背后，有多少流血牺牲？我给大家列一段数字，你们就明白了……”

一小时的思政课，吴梅芳全程站立，脱稿，娓娓道来。

3月14日上午，在合肥市第四十八中学望湖校区，全国人大代表、安徽省委党校教授吴梅芳带来党史主题思政课。坐在台下的，除了学校党员、包河区思政课教师等，大部分是初二学生。

这位70后全国人大代表坦言，尽管自己研究的领域是党史，但当她看到面前一张张稚嫩的面孔时，还是不免紧张起来。这是她第一次给中学生上思政课。

好在她有所准备。从北京参加完全国两会回来，她就一直琢磨课件和讲法。吴梅芳重新收录了一些人物故事，还将以前讲过的一些故事具体化，并融入互动问题、数据、图片。在党校给领导干部讲课时，吴梅芳都是将历史和理论从头讲到尾，很少用这些新媒体手段。

“中国共产党为何能够长盛不衰？回顾这段波澜壮阔的奋斗历程，就必须了解中国共产党诞生的背景。得用故事串着讲，不能用老套的方法。”吴梅芳将原本3小时的课程缩减到1小时，精选了28个知识点，重点讲1921年到1949年的党史故事。

讲解每个知识点前，吴梅芳都会抛出问题，引发大家思考。讲到快一半时，她看到一些孩子低头抹眼泪，其他人则认真盯着PPT，她“心稍微放了下来”，也更自信了。

为了让学生听得进来龙去脉，吴梅芳通过交代出席党代会的党员和全国党员数量的变化，巧妙串起中共一大到七大的时间进程，以及国内革命形势的变化，再融入中国共产党的道路探索。每讲到一个新部分，她还会穿插一些小插曲，将学生带入情景。

“孩子们，是什么让李大钊同志宁可放弃生命，也要坚守心中信仰？要知道，他不是因为穷才干革命，他之前是北大教授，每月可以领到300多块大洋。他牺牲时，家里只有一块大洋，收入和家当全部用来支援党的活动。这究竟是为什么？说到底，就是因为初心和使命！”时不时，吴梅芳还会抛出几个PPT上没呈现的小故事。

对于党在革命道路上的一些曲折探索甚至错误，吴梅芳也没有回避，她想告诉同学们，这里蕴涵很多宝贵的经验教训。吴梅芳说：“我们党为了民族复兴，在实践中不断摸索前行，而你们学习方法和态度的养成，同样要经历从幼小到成熟的进步过程。”

讲课最后，吴梅芳意犹未尽，又“额外”讲了独臂将军贺炳炎、藏族女红军姜秀英等人物故事。

“你能看到多远的过去，就能看到多远的未来！”当讲完结束语，她笑着问同学们累不累，没人回话，但沉默两秒后，学生们鼓起掌来。

该校八年级学生舒桠洁告诉中青报·中青网记者，这节课很震撼，自己对长征、抗日战争、解放战争中牺牲的战士数字印象深刻，对一些战士的故事很感兴趣，今后想买一些相关书籍。

吴梅芳告诉记者，党校、高校的教授走进中小学上思政课，确实是挑战，但很有必要，更不是“大材小用”。一节课下来，她觉得有了新的成就感，但也反思，未来要讲得更通俗，包括教学方式、教学态度、语言表述风格都要变。“有机会的话，还想尝试去小学讲，用动画片、绘本辅助教学。”

她表示，中小学是青少年价值观形成的关键阶段，如今站在讲台上的大多是90后教师，他们是传递价值观的中坚力量。为此，她一直呼吁让高校思政教师和中小学教师前往党校轮训，让年轻教师先坚定自身信仰。

去年以来，合肥包河区统筹推进区内大中小学思政课一体化建设，组建由思政专业教师、各学科教师、院士专家、社会力量组成的“四支队伍”，通过调研听课、教学评比、教材培训、实践研学，实施融合式备课，打造参与式、沉浸式的思政教育。

本报合肥3月14日电

中青报·中青网记者 王海涵 王磊

(责编：郝孟佳、熊旭)

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