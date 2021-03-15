原标题：让课余生活成为学生成长的“加油站”

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新学期开始了，如何合理、科学地规划孩子的课余生活，又成为我们家长的一个课题。想问问，中小学阶段家长该怎么做才能够帮助孩子有效利用课余时间呢？

专家观点

通州区第六中学校长常恩元：中小学阶段是对孩子进行教育的关键时期，作为家长应突出抓好以下这八项关键性工作：第一大关键是帮助孩子正确地认识自我。作为家长不能只关注分数，而应全面客观地看待学生的发展与进步，涉及学生的品行、学业成绩、身体素质、艺术修养、劳动技能、良好习惯等。对孩子的进步要给予充分的肯定，但要以精神鼓励为主，切忌没有标准地滥施物质或金钱奖励。

第二大关键是指导学生安排好课余计划。家长要鼓励孩子拟定课余计划，培养学生周密思维与统筹安排的能力。孩子的课余计划要突出内容的多样性与针对性，可以涉及品德、文化、体育、艺术、劳动等。针对性指既要体现发展自己兴趣爱好的内容，还要有弥补自身不足的内容。家长在孩子拟定计划时还要给予适时适度地关注和指导。

第三大关键是关注孩子的全面发展。教育孩子不仅要有科学的方法，更是一项系统的工程，需要家长充分调动孩子自身学习的能动性，可以安排孩子进行学习成果的展示，如在品德方面的认识、各科学习的方法与技巧、才艺展示、秀秀厨艺等等，既可以增强孩子的自信，同时也促进了学生的发展。

第四大关键是注重培养孩子良好的习惯。孩子的课余生活与在校学习不同，时间上充裕、自由。对于尚未成年的孩子来说，在这时候更需要家长关注孩子良好习惯的培养，如合理利用时间的习惯、学习习惯、体育锻炼习惯、家务劳动习惯等。

第五大关键是指导孩子合理利用手机、电脑。手机、电脑日益大众化，除给人带来学习、工作、沟通上的便捷，也带来了诸多负面的影响。面对这些负面影响，家长的教育引导与监管十分重要，孩子一旦沉迷于其中，就要通过转移兴趣和注意力来扭转，如音乐、美术、编程、科创、体育运动、户外活动、拓展训练等等。

第六大关键是要让孩子学会吃苦。如今的学生多为独生子女，大多过着“衣来伸手，饭来张口”衣食无忧的生活，没有吃过苦。作为家长首先要从思想上对孩子进行引领，通过典故、现实中的事例，让孩子知道没有吃苦付出就不会有成绩。还要在实践上给学生创造吃苦的机会，通过生活体验、体育锻炼、远足、爬山等，让学生体验苦、感悟苦，养成吃苦的精神，并迁移到学习上、做事上，磨炼孩子的意志品质。

第七大关键是建立和谐融洽的亲子关系。良好的亲子关系是进行有效家教的基础，家长可以蹲下来同孩子面对面、促膝沟通，让孩子意识到家长与自己是平等的，这样有利于孩子从小养成自尊、自信与合作的精神，更能帮助孩子认真对待自己的问题或缺点。同时，也可为孩子创造乐于接受教育的良好心境。另外，家长可以停下手上的工作，安静地倾听孩子的心声，让孩子感觉到家长对他的重视。家长还可以与孩子一起培养共同的兴趣爱好，用自身的言行对孩子进行潜移默化的影响。

第八大关键工作是让孩子拥有激情与梦想。人只有确立了人生目标，才可能选择正确前行的道路。目标有两种，一个是近期目标，另一个是远期目标。作为家长要指导孩子处理两个目标的关系，通过短期目标的实现，带动长远目标的实现，让孩子的人生充满成就感，让孩子的人生更有意义。

文/本报记者 武文娟

(责编：郝孟佳、熊旭)