原标题：300万名大中小学师生学党史立远志

门头沟3.5万名师生，以视频直播的形式，同上“学党史 悟思想 办实事 开新局”主题党课

清华大学“初心一百年”主题实践赴山东济宁微山岛支队在铁道游击队纪念碑前重温入党誓词

朝阳师范学校附属小学的同学们在新学期写下目标，明理励志

奋斗百年路启航新征程

学党史 悟思想 办实事 开新局

用歌声回顾党的光辉历程，用文字记录时代英雄的事迹，用“脚力”领悟爱党爱国精神……2021年是中国共产党成立100周年。新学期，一场贯穿全年的党史学习主题教育活动在首都教育系统全面展开，300万名大中小学师生学党史、立远志，用实际行动践行报国初心。据悉，市委教育工委和市教委联合组织的党史学习教育活动将覆盖全市每一名师生，线上线下、课内课外双结合，积极推动学校小课堂与社会大课堂“同频共振”，引导广大师生立志听党话、跟党走。北京青年报记者了解到，本市大中小学依据本校特色，让每位师生学党史立远志。

录制微党课 专家进“课堂”

全校师生同学党史

“学习党史，了解过去才能把握今天，把握今天才能创造未来”……“党史”内容在新学期中，成为各校学习的主题，并进入到教师、学生的课堂，不少学校通过上微课、请专家进校园等方式“讲述”建党百年的革命故事。

在今年新学期的开学第一课，本市各区不少学校带领学生们首先学的就是党史。比如，中关村一小、双榆树一小都带领全校师生观看了有关党史的短片，共同了解党走过的100年光辉历程。门头沟3.5万名师生、1200个班级日前也以视频直播的形式，同上“学党史 悟思想 办实事 开新局”主题的党课。东直门中学则将讲“四史”、学“四史”常态化。在新学期还组织历史、政治、语文等学科党员教师录制十分钟以内的微党课。朝师附小教育集团的党员教师们利用国旗下讲话的时间，为同学们讲党史，分享英雄故事，为同学们上微党课。双榆树一小邀请抗美援朝志愿军的老兵、白衣战士卢仲勤奶奶走进校园，分享她在战争时期的所见所感。卢仲勤奶奶鼓励同学们珍惜现在的幸福生活、努力学习，今后将自己的学习成果绽放在祖国的大地上。北京二十中将党史设为初三学生历史课程学习专题，带领学生回顾党的革命历程、党领导的建设事业以及党的重要会议等。

值得一提的是，不少学校还通过创设环境等方式，助力学生了解党史，学习党史。比如，北京舞蹈学院附中丰台实验小学在班级文化建设中开辟“学党史空间”，让同学们在布置“学党史空间”的过程中通过查找资料、编写故事、分享感悟等形式，将党的发展历史内化于心。

在大学校园中，学党史氛围更是浓厚。作为党创办的第一所新型正规大学，中国人民大学将学好党史作为每一位师生的必修课，并在2021年全面广泛深入开展党史学习教育活动。比如，学校今年将策划专题培训，开展专题宣讲、丰富党课教育、组织实地研学，让同学们“沉浸式”地学党史，了解党史。同时，学校还将在北京高校思想政治理论课高精尖创新中心举办“名师大家讲党史”系列网络公开课、思想政治理论课教师“同备一堂课”等活动，让学生们在名师的引导下近距离接近党史；此外，学校还将开设党史书籍学习专区、党史学习室并举办学习研讨沙龙等，便于学生们开展自我学习。

北青报记者了解到，全市层面一系列“讲起来”的活动也将举办，专家学者、师生党员、思政课教师等将通过鲜活生动的宣讲和解读，讲好中国共产党领导中国人民奋斗圆梦的故事；全市教育系统每名党员都将结合亲身经历和学习体会讲授微党课，引导师生感悟中国共产党人的初心。

唱革命歌曲、“云游”红色根据地

领悟爱党爱国精神

“回顾中国共产党百年奋斗历程，从来都不是一帆风顺的。每逢危难关头、关键时刻，共产党人总是冲锋在最前，鲜红的党旗总是高高飘扬。从刘胡兰到雷锋，从焦裕禄到孔繁森，从钱学森到钟南山，在抗疫第一线，在守卫祖国边防的第一线，无数的共产党员以他们执着的信念铸就了我们民族的脊梁……”这是今年开学后，定慧里小学六年级（2）班学生徐睿萱给全校同学们做的一场演讲。类似于这样学党史的演讲，新学期在定慧里小学不定期地经常性举办。北青报记者了解到，举办宣讲活动、唱革命歌曲、演音乐剧、看红色连环画……本市大中小学通过多种喜闻乐见的方式，让同学们爱上学党史。

北京四中自1月起，推出了《党史上的今天——每天一本小人书》特色栏目，根据党史上的重大事件，每天推荐一本连环画。比如2月1日，学校就推荐了连环画《延安整风》，因为在1942年的2月1日，延安整风运动开始在全党推开。“通过这样的方式，让同学们忆往昔峥嵘岁月，看今朝继往开来。”学校相关负责人介绍。双榆树一小的同学们则在最近上演了一部原创音乐剧《韶山少年》，从孩子的视角集中表现一代伟人毛泽东少年时代的生活，展现少年毛泽东求学的艰难及励志图强的精神。

东直门中学以班级形式，组织同学们选择喜欢的党史视频片段，通过用自己的语言现场给视频配音来学习党史知识。学校相关负责人介绍，学校请同学们在《开天辟地》《红星照耀中国》《上甘岭》《风声》《闪闪的红星》五部作品中选择片段进行配音。学生可以尊重原文，也可进行适当的创新。此外，该校还将举办“盛世欢歌庆华诞 初心久久颂党情”庆祝建党100周年主题教育系列活动。组织党员干部、党员教师、入党积极分子、入党发展对象用革命歌曲“快闪”的方式表达对党的热爱。在教室里、校园景观旁，同唱《没有共产党就没有新中国》，用歌声回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩。并组织党员干部、党员教师、入党积极分子、入党发展对象录制“献给党的一句话”祝福视频，以献给党的一句话的形式，表达爱党爱国心声及对党的百年华诞的深深祝福。

朝师附小太阳星城校区高年级的同学以“拿起纸笔见字如面”的形式，向全体师生分享了写给“天问一号”及科研团队的科技工作者和“未来外太空”的书信，书信中真挚地表现出同学们对科学家辛勤工作的尊敬，对未知世界的好奇和求知若渴的学习精神。

此外，北青报记者还了解到，东直门中学还将结合疫情防控要求，到北京或全国的爱国主义教育基地进行学习交流，增加实践“脚力”学习，全方位领悟爱党爱国精神。广渠门中学也将概括总结曾经去过的红色根据地，比如，北大红楼、湖南长沙、河北平山县西柏坡等，通过再次“云游”的方式让同学们了解党史。

北青报记者了解到，本市将组织“唱支歌儿给党听”百万师生网络歌咏比赛，大中小学生选取具有代表性的革命歌曲，在校内标志性建筑物前开展形式新颖的合唱，表达对党的热爱。本市还将征集一批弘扬党的光荣传统和优良作风、弘扬社会主义核心价值观、弘扬优秀共产党员精神的话剧、舞剧、音乐剧等，通过线上线下展播，用文艺作品讲好党的故事。

家长当导师

讲述身边“英雄”故事

家庭教育是学校教育的重要补充，充分利用家长资源为同学们讲不一样的“党史”也成为各校的选择。比如，北京舞蹈学院附中丰台实验小学就开启“家长客座教师大讲堂”，请家长围绕党史、党的发展故事、身边的榜样等为同学们带来不一样的“微党课”。“这学期，我们将每个班请一位家长为孩子们录视频、讲微课，全校17个班的17位家长的微课在新学期都将与同学们分享。”该校副校长胡春凝介绍。

朝师附小教育集团也邀请到该校四（6）班曲珈仪同学的爸爸给全体师生上了一节生动的航天科技课程，让大家感受新时代的爱国主义教育。据悉，曲珈仪同学的爸爸是一名航天系统部导弹预警专家组成员，2019年被航天系统部表彰为“文职新锐”最美航天人。同学们通过课程学习知晓了“天问一号”是中国的第一次火星探测，了解到中国的航天事业始于新中国成立之后，中国航天以“不可思议的速度”，演绎着中国航天史上一个又一个经典传奇。同学们还将自己新学期的目标写出来、说出来、贴出来，明理励志，悦迎新学期。

北青报记者还了解到，一场“跟着总书记学党史”党史故事征集活动将在高校开展。中小学生将走进国博、首博、军博、抗战馆等，观看党史小剧场演出、参观专题展览等，厚植爱党爱国爱社会主义情感。各学校还将挖掘校史中的红色资源、红色基因，将党史学习与校史教育结合，通过亲历者讲述、校址实地走访、校史馆展品研究等方式，梳理学校的红色育人元素，组织拍摄专题片。

“做起来”践行时代担当

本市在校生们用行动践行初心

践行时代担当，在“第二个百年”新征程上，本市在校生们用自己的行动践行初心。在刚刚过去的寒假，在校团委的组织指导下，清华大学百余支实践支队、九百余名同学以“初心一百年”为主题、以党课学习为重要指引开展了寒假实践。他们分赴大江南北的红色路线：有的支队实地调研新民主主义革命时期党的重大事件发生地，继承和发扬党的优良传统和作风；有的回顾总结党领导人民进行社会主义革命和建设的奋斗历程，在实践中学习雷锋、焦裕禄、王进喜等人的奉献精神等。同学们在路上、在实践中学党史、明国情，不断增强守初心、担使命的思想和行动自觉，学会历史思维，培养历史眼光，增强历史担当。

在新的春季学期里，清华大学校研究生团委将联络其他兄弟高校青年宣讲团，于3月至6月开展全国高校联合党史宣讲系列活动，发布高校联合党史宣讲倡议书。围绕“学党史 悟思想 办实事 开新局”主题，清华将联合其他高校的理论宣讲社团开展系列党史联合宣讲活动。

北青报记者了解到，全市大中小学师生将积极参与建党100周年各项活动和北京冬奥会服务保障工作，在亲身参与中增进热爱，自觉行动，勇担时代使命。首都高校师生将聚焦服务首都“四个中心”功能建设，以个人学术专长开展调查研究，形成调研报告，为家乡建设建言献策。师生们将通过社会观察、志愿服务与生产劳动、创新创业实践等，助力首都经济社会发展。

今年暑假，百名首都大学生将跟随优秀基层党员干部，采访报道他们的感人事迹。本市还将推动全市爱国主义教育基地与大中学校“手拉手”共建，组织师生党员到各基地开展讲解、宣讲等志愿服务工作，在服务奉献中学习党史知识。

文/本报记者 武文娟 林艳 蒲长廷 刘婧 雷嘉

(责编：郝孟佳、熊旭)