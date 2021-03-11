程建平委员：健全国家乡镇干部培训体系 为乡村振兴提供智力支持

人民网北京3月11日电 （记者孙竞）今年是“十四五”的开局之年，也是全面推进乡村振兴战略的关键期。两会期间，全国政协委员、北京师范大学党委书记程建平建议，健全国家乡镇干部培训体系，提升乡村基层干部的现代化管理能力和治理能力。

“农村富不富，关键看干部”。乡村振兴，人才振兴是关键。乡镇书记、乡镇长是全面推进乡村振兴的领军人才，对实现乡村可持续发展、提升国家治理体系和治理能力具有重要意义。程建平从调研结果中发现，我国基层乡镇干部对培训有强烈需求，现有培训体系有待进一步完善。

程建平介绍，北京师范大学中国扶贫研究院对11个省200多名乡镇干部进行了培训需求调查，发现基层对于乡镇干部培训需求强烈，87.88%的受访干部都表示如有机会将积极参加培训。

“虽然全国干部教育培训体系基本形成，但培训内容与实际工作需求的匹配程度还有待增强，培训方式上还应更充分发挥“互联网+”等信息化手段的优势。”程建平说。

程建平从调研结果中注意到，乡镇干部对培训内容的需求更加偏重于组织领导与协调沟通能力、实践能力、乡村振兴建设规划、法律基础知识和党务村务管理能力，并希望能够实地考察乡镇特色产业项目、现代农业高新技术示范基地、乡村旅游项目等和农村产业发展紧密相关的项目。

程建平建议，进一步健全乡镇干部培训制度体系。立足乡村振兴战略，针对乡镇干部实际工作特点，出台国家层面乡镇干部培训实施方案，明确人员范围、课程安排、管理措施。同时，实施差异化乡镇干部培训。建立定期的培训需求调查，摸清乡镇干部培训需求。

他还建议搭建实用、易上手的乡镇干部信息化培训平台，同步建设乡镇干部培训需求采集库、课程资源共享库、培训效果评估库等。引入市场竞争机制，优化乡镇干部培训资源配置，进一步提高培训的效率和效益。

程建平透露，北师大目前已全面启动乡镇干部培训工程，首批培训的68名乡镇长已顺利结业。“十四五”期间，拟面向全国培训1万名乡镇干部学员，努力建设服务国家乡村振兴战略的新智库，建设新时代培养基层干部领军人才的新基地。