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全国人大代表高琛：建议对大学生开展金融知识普及教育

2021年03月11日09:24 | 来源：中国青年报
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原标题：建议对大学生开展金融知识普及教育

本报北京3月10日电（中青报·中青网记者 叶雨婷）近日，一则“建议禁止给学生办信用卡及分期”的话题迅速登上热搜榜，大学生如何合理使用金融产品？全国人大代表，东北育才学校党委书记、校长高琛建议，应加强大学生金融风险意识。

“当前，由于金融业的快速发展，以及对人们生活的广泛影响，很多在校大学生参与到了贷款、炒股、购买基金等金融活动之中。但因为缺乏金融基础知识，金融风险意识淡薄，他们容易落入金融骗局。”高琛说。

如今，大学生对于金融产品的了解程度如何？2021年1月，腾讯教育-麦可思大学生消费情况研究数据显示，33.5%的大学生表示完全不了解如何区分校园贷的渠道是否正规，36.1%的大学生表示“了解一些区分方法”。这或许也是近年来一些大学生遭遇非法校园贷的原因，加强大学生经济安全教育成为当务之急。

此外，从在校大学生的反馈来看，目前高校提供的个人财产安全方面的帮助主要为“辅导员、班主任等会给予提醒”（61.6%），以及“通过学校官网、官微等平台发布提醒”（45%）。还有11.9%的大学生表示所在大学未给学生提供个人财产安全方面的帮助。

因此，高琛建议加强对大学生金融风险意识的引导和培养。

“一方面，学校要进一步加强对大学生的教育和引导，可通过思政课、校园宣传等途径，帮助学生树立正确的价值观，通过开设相关课程、组织讲座等方式，对学生开展金融知识和金融管理的普及教育，培养学生形成良好的金融素养。另一方面，将正规金融贷款机构引入学校，根据学生实际制定金融贷款方案，让真正有资金需求的学生通过正规渠道获得贷款。同时，进一步建立健全金融监管机制，提高金融机构资质要求，加大公安部门对侵犯学生合法权益的金融活动的打击力度，构筑大学生金融风险防火墙。”高琛说。

来源：中国青年报

(责编：宋晨、宋鹤立)

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