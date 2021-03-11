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四川省广安市市长曾卿代表：欠发达地区要用小财政办好大教育

2021年03月11日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：欠发达地区要用小财政办好大教育

曾卿代表

【连线代表委员】

习近平总书记在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员时强调，教育是国之大计、党之大计。全国人大代表、四川省广安市市长曾卿认为，欠发达地区更要舍得将资金向教育倾斜，只要用足感情、下定决心、找对方法，小财政也能办好大教育。

受制于财力薄弱，部分欠发达地区公办教育短板明显。四川广安在2017年年底，公办幼儿园学位占比仅26.04%，低于四川全省平均水平16.42个百分点。

如何突破小财政办大教育的资金瓶颈？曾卿代表介绍，广安市通过内部挖掘和向上争取，全力保障教育事业优先发展。一方面，将教育领域项目建设任务列入市定民生工程目标任务进行考核，连续三年保持教育支出占民生支出比重超40%。另一方面，通过抓项目、抓政策、抓资金，积极向上汇报争取。

2018年，广安在四川率先全域实施公办学前教育示范市三年行动计划、义务教育化解大班额三年攻坚计划。截至目前，广安全市已累计开工建设公办幼儿园145所，今年可确保全市80%以上的孩子就近读上公办幼儿园，新（改、扩）建义务教育学校59所已全面完成。曾卿代表说，欠发达地区更应该着眼长远，用政府的小投入换来百姓的获得感、幸福感和安全感。

（本报记者 周洪双 李晓东）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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