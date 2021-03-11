苗甄哲

“5、4、3、2、1，过年好！”

伴着新年钟声又一次敲响，鼠去牛来，2021辛丑牛年悄然走来。“4年了。”脑海里仿佛有个声音为我计时。是呀！这已经是我在英国度过的第4个春节了。“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏”，以前在国内过节时的欢声笑语在脑海中闪过：熟悉的家人、热腾腾的团圆饭，还有一本本寒假作业……一切都历历在目。“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲”，在这全球华人欢庆春节之时，过往一切又显得那么意味深长……

4年前，我来了一次说走就走的留学之旅。懵懂无知的第一次离家，到英国读高中，直接打翻了少小离家的“调味瓶”。初来乍到，同父母一起参观学校时还暗自庆幸逃离了家长管束的“魔爪”，但就在他们离开学校时回望的刹那，我忽然眼眶一热——“我是留学生了？以后我就要一个人在国外面对这一切了？”离开家的难过瞬间袭来，大脑一片空白的我机械地沿着墙边溜回宿舍。

阳光下的孤单寂寞与月影下的夜不成寐，常占据我的留学生活。课程难懂，又苦于难以与同学交流。对留学生而言，语言障碍并非最大的痛苦，想家才是。无数个夜晚，我想念我的家人、想念我的狗、想念我在国内的生活……我也曾无数次拿起电话拨给爸妈，妈妈静静地听着我的哭诉，“儿子，咱们再坚持一周，做些让自己开心的事，努力快乐起来，到时咱们再看是不是继续留学。”

时光就在这一周周的努力坚持中缓缓流过，英国的阴雨连绵如同我的心情。午后，我常常独自一人走在学校后山的林荫小道上，思考自己的留学生活。有一次我恍然意识到：这里的环境于我是陌生的，我无法改变环境，主动去适应周遭环境才是我留学生涯中最重要的一课。我渐渐地融入了学校氛围，加入橄榄球队和乐队，更多社团给了我更多的交流机会，同时也缓解了我的思乡之苦。

日复一日，年复一年，忙碌中逐渐习惯了英国生活的我，平静度过了两个春节，又在肆虐的疫情中，以社交距离“与世隔绝”般度过了鼠、牛两个春节。平平淡淡的除夕当夜只有网络上的春晚和同学家人们的祝福才让我体会到“又是一年春来到”。我已悄然成长，不再畏惧孤单。自信、自立，这就是慢慢成长的我。

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，成长没有捷径，笑着面对吧！留学路上的我没有选择退缩，回望来路，困难的时光最终成了一路成长的路牌。

（寄自英国）

(责编：赵欣悦、杨光宇)