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不识字的妈妈，靠什么培养出三个大学生

2021年03月10日08:33 | 来源：新华每日电讯 新华关注·各地
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原标题：不识字的妈妈，靠什么培养出三个大学生

2月3日，马玉花和儿子马文博在交流。新华社记者郭刚摄

46岁的农村妇女马玉花在全村乃至全镇都非常有名。这是因为，目不识丁、没有接受过教育的她先后培养出了三个大学生子女。

马玉花，甘肃省定西市香泉村村民。因丈夫长期生病、供三个孩子读书，2016年，马玉花一家被确定为建档立卡贫困户。

农忙时务农种地，农闲时附近打工，同时又要照顾患病的丈夫，马玉花用一己之力支撑起了整个家庭。幸运的是，大女儿、二女儿和小儿子学习成绩优秀，又很懂事、孝顺，很为她“长脸”。

马玉花的儿子马文博回忆：“我爸以前常说读书是人生出彩的最大机会，再苦再难，也要读书。”

寒门三姐弟，竞相逐梦大学校园。2016年起，马玉花的三个孩子相继考上了甘肃民族师范学院、防灾科技学院和西北民族大学。学费、生活费一度压得她喘不过气。

当地政府及时伸出了援手。在为马玉花家提供农村危房改造项目、产业扶贫项目的同时，还为孩子们发放了临时救助金、各类助学金等近3万元，协调他们办理了生源地助学贷款。

生活的艰辛因为有了四面八方的帮扶而显得没有那么苦涩。

2019年6月，马玉花的爱人病逝，全家的重担再次落到了她身上。

马玉花说：“因为他吃过没文化的亏，知道读书的重要性，所以他临终前给我说，不管再难，一定要想办法把三个孩子供出来。”

马玉花将时间安排得满满当当。她想，为了爱人，为了孩子，她得坚持下去。除了种地和养羊，一有时间，她就去饭店打零工。务农加打工，她有两份收入。

干起农活，她是一把好手，可毕竟是女人，一整天干下来，人就没了精神。但一接到孩子们的电话，她会感觉到浑身又充满了动力。

马玉花拼命打工，省吃俭用，将每一分钱攒下来，寄给孩子们。去年4月，她听说儿子要写毕业论文，可因为没有电脑不方便。她赶紧将家里的玉米卖掉，换来了6000元，给儿子买了一台笔记本电脑。

好消息不断传来。2020年，大女儿顺利毕业，成为定西市安定区一所小学的教师。同年，二女儿成功考取了中国地质大学的研究生。

在这样一个小村子，考取研究生是天大的喜事。可马玉花高兴过后，又担忧起来。她原本打算，“让二女儿毕业后找份工作，缓解我的压力。”

但马玉花很快放弃了这样的念头，甚至为自己有这样的想法而自责。电话里，她坚定地对女儿说：“只要你愿意读，妈妈就支持你。”

马玉花还是像以前那样披星戴月，不辞辛劳。孩子们的努力为她的苦干增添了精神慰藉。“有时在地里干活，想起孩子时，一个人都能笑出声来。”马玉花说。

去年，大女儿拿到第一笔工资后，就给马玉花买了一件新衣服，给妹妹和弟弟各寄了1000元。穿着女儿买的红棉衣，马玉花笑得很灿烂。看着孩子们相扶一路走来，她觉得一切都值了。

再过几个月，儿子马文博就从西北民族大学电气工程学院毕业了。目前，他已经签约一家央企。“等发了工资，我要带妈妈去旅游，看看外面的世界。”马文博说。

马文博告诉记者，因为有母亲的无私支持和关爱，他从来不觉得自己和别人有什么差距。“妈妈虽然不识字，但她言传身教，用实际行动教会了我们做人的道理，教会了我们坦然面对一切，她给了我们幸福的生活和美好的明天。” （记者张文静、郭刚、龚哲）

新华社兰州3月8日电

(责编：宋晨、宋鹤立)

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