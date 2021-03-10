人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

中山大学党委书记陈春声委员：立德树人，推动学校高质量发展

2021年03月10日08:28 | 来源：光明日报
小字号
原标题：立德树人，推动学校高质量发展

【代表委员议国是】

教育是国之大计、党之大计，必须全面落实立德树人根本任务。我们高校要从党和国家事业发展全局高度，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，并体现在学科体系、教学体系、教材体系、管理体系建设各方面。我认为，“双一流”建设要围绕建设高质量的高等教育体系，深化高等教育评价改革，从育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革等方面，不断增强高校人才培养能力，服务创新发展。

时代是思想之母，实践是理论之源。中国高校的学科体系、学术体系、话语体系建设，必须要有中国特色、中国风格、中国气派，必须回答新时代提出的课题，从中国改革发展实践中提出新观点、构建新理论。

思想政治理论是落实立德树人根本任务的关键课程，办好思政课关键在教师。在高校思政课建设中，我们要发挥教师的积极性、主动性、创造性，推动思政课改革创新，增强思政课的思想性、理论性和亲和力，形成全党全社会努力办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围。

“十四五”期间，中山大学将全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，建设高质量的高等教育体系，努力办好人民满意的高等教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（本报记者吴春燕采访整理）

(责编：宋晨、宋鹤立)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部