原标题：立德树人，推动学校高质量发展

【代表委员议国是】

教育是国之大计、党之大计，必须全面落实立德树人根本任务。我们高校要从党和国家事业发展全局高度，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，并体现在学科体系、教学体系、教材体系、管理体系建设各方面。我认为，“双一流”建设要围绕建设高质量的高等教育体系，深化高等教育评价改革，从育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革等方面，不断增强高校人才培养能力，服务创新发展。

时代是思想之母，实践是理论之源。中国高校的学科体系、学术体系、话语体系建设，必须要有中国特色、中国风格、中国气派，必须回答新时代提出的课题，从中国改革发展实践中提出新观点、构建新理论。

思想政治理论是落实立德树人根本任务的关键课程，办好思政课关键在教师。在高校思政课建设中，我们要发挥教师的积极性、主动性、创造性，推动思政课改革创新，增强思政课的思想性、理论性和亲和力，形成全党全社会努力办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围。

“十四五”期间，中山大学将全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，建设高质量的高等教育体系，努力办好人民满意的高等教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（本报记者吴春燕采访整理）

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