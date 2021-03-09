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2021年上半年四、六级笔试6月12日举行

免费提供电子成绩报告单

2021年03月09日16:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月9日电 （李依环）据中国教育考试网消息，2021年上半年四、六级考试时间将于6月12日举行，口试于5月22日-23日举行。考生可按所在学校规定时间登录CET全国网上报名系统完成资格审核、笔试报名缴费及口试报名缴费。

四、六级笔试时间为6月12日

1. 笔试考试时间及安排（6月12日）

2. 口试考试时间及安排（5月22-23日）

CET将首次免费提供电子成绩报告单

据了解，自本次考试起，CET将免费提供电子成绩报告单（小语种科目为电子证书）。在成绩发布25个工作日后，考生登录中国教育考试网查看并下载电子成绩报告单，电子成绩报告单与纸质成绩报告单同等效力。

考生在报名期间或成绩发布后10个工作日内登录CET报名网站，自助选择是否需要纸质成绩报告单（小语种科目为证书）。选择纸质的考生，应按考点规定时间及地点免费领取，超过半年未领取的，视为自动放弃，不再补发。

目前，中国教育考试网已开通2005年6月及以后历次考试成绩报告单（小语种科目为证书）查询服务，考生可登录查询，并可根据实际情况自助办理纸质成绩证明。

(责编：李依环、秦华)

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