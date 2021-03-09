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让高质量教育惠及每个孩子

2021年03月09日08:57 | 来源：河北日报
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原标题：让高质量教育惠及每个孩子

近日，全国人大代表、张家口市第一中学语文特级教师尤立增（电子屏右下），全国人大代表、廊坊市第六中学语文教研组组长何金英（电子屏左下），通过视频连线，做客河北新闻网“2021云通两会”直播间。 赵新宇摄

河北日报讯（马南、宁钰琪）政府工作报告提出“推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，加快补齐农村办学条件短板，健全教师工资保障长效机制，改善乡村教师待遇”。近日，两位来自教学一线的全国人大代表——张家口市第一中学语文特级教师尤立增、廊坊市第六中学语文教研组组长何金英，通过视频连线，做客河北新闻网“2021云通两会”直播间，就乡村义务教育如何发展建言献策。

发展乡村义务教育，教师队伍是短板

“推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化是迫在眉睫的问题。”何金英代表认为，义务教育短板在乡村，乡村义务教育短板在教师队伍。

近年来，我国乡村义务教育硬件水平得到很大提高。何金英代表说：“现在到很多乡村去看，最好的房子就是学校。”但同时她提出自己的担忧，“一些农村学校学生的人数比较少，教学力量也比较弱。这一现实问题亟待重视和解决。”

“师资力量不足，教师队伍水平欠缺，都是制约乡村教育的重要因素。”尤立增代表近年来加大了对乡村教育的调研，他表示，要提升乡村教学质量，除了提高乡村学校教师自身的水平外，更需要外部力量的支援，比如对口支援、送教下乡、师资培训等。

提升教育信息化应用，让“云课堂”惠及更多学子

提高乡村教育水平，还可以借助现代信息技术。尤立增代表认为，应将信息技术与教育教学深度融合，充分发挥现代信息技术在义务教育均衡发展中的重要作用，助推优质教育资源更多惠及薄弱学校和农村中小学。

对此，何金英代表表示赞同。她认为，信息化教学可以穿越学校边界、区域边界、系统边界等，不受地域限制，达到资源共享。“目前廊坊市第六中学已与另一所学校采取‘牵手’合作的模式，通过5G网络和同步课堂平台，实时互动交流，共同开展知识学习，实现了同上一堂课，共享优质教育资源，实现教师共同研修，提升教育质量与办学水平。”

尤立增代表建议，要因地制宜开展农村地区乡村教师信息化教学示范培训，探索名师网络课堂和远程协同教研相结合的“双师教学”模式培训改革，提高乡村教师信息技术应用能力，让每一个孩子享受到信息化带来的优质教育资源。

(责编：宋晨、宋鹤立)

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