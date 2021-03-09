原标题：警惕在线教育“贩卖焦虑”加重学生负担

新冠肺炎疫情期间“停课不停学”，推动我国展开了大规模的在线教育实践，然而伴随在线教育爆炸式发展，不少问题也暴露出来，在线教育乱象成为全国两会上许多代表委员关注的问题。

当前，线上线下教育融合发展已不可逆转地改变了传统教学模式，很多代表委员认为，应对在线教育进行规范和监管，引导其健康发展。

全国政协委员、中国民办教育协会会长刘林介绍，近年来，在线教育发展迅猛，目前全国互联网教育用户已超过4.2亿，占全国网民的四成以上，在线教育及其关联产业市场规模已达5000亿元以上。“在线教育被视作朝阳产业，确实存在巨大发展潜力。”刘林说，然而在超速发展过程中也出现虚假广告、技术故障、质量不高、服务不佳、卷款跑路等问题，“频频被消费者投诉、被媒体曝光。”

刘林调研时看到一个不容忽视的现象，即在线校外培训机构存在“加重中小学生负担”“贩卖升学焦虑”等问题，“这应引起社会广泛关注。”

“9.9元10节课”“外教真人线上1对1，送教具、送教材”……如今在电梯间广告屏里、各大短视频平台、综艺节目以及社交媒体上，随处可见在线教育的广告。

女儿明年要上小学了，张琳琳一口气给孩子报了好几个线上课程，包括语文、数学、英语、思维，还有绘画和科学。她对中青报·中青网记者说，自己的压力来自身边同龄孩子的家长，“幼儿园里好多孩子都在上各种网课，价格比线下课便宜，我也跟着大家一起报了。”

刘林认为，出现问题的原因在于目前在线教育主责部门不明、系统规划不够、监管力度不足等，“在线教育对我国教育改革、数字经济发展、就业等方面都有重要影响，政府部门应高度重视，支持与规范两手并举，积极培育、引导其健康发展。”

3月6日下午，习近平总书记在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时强调，对群众反映强烈的突出问题、对打着教育旗号侵害群众利益的行为，要紧盯不放，坚决改到位、改彻底。对此，全国人大代表、华中师范大学教授周洪宇感触很深。他注意到，尽管在线教育领域现在出现了各种问题，但在线教育和现有教育体系紧密结合将成为今后的新常态，“我们一定要应积极面对，加强规范。”

在周洪宇看来，目前在线教育“国家队”的建设还不够。尽管教育部提供了很多优质在线教育资源，但依然不能充分满足大家不同层次的需要。他建议加强在线教育“国家队”建设，并将这些优质在线教育资源免费分享，“速度和进度都要再快一点。”

在线教育对教师综合素质要求高，但从全国范围来看，广大中小学教师信息技术能力还不能完全满足在线教育的需要。周洪宇的研究团队通过调查发现，部分教师对网络平台中的资源利用较少，运用各类软件对文本、图片、声音、动画等资源进行简单的加工处理能力不足。此外，部分教师应变能力不强，一遇到在线教学的技术故障等突发问题就手足无措，严重影响在线教学正常开展，“如何尽快提升他们的能力，都是需要研究的。”

针对眼下大量在线培训平台“野蛮生长”的问题，他提出要加强对线上教育平台以及各种教育App的监管，规范校外线上线下的培训，“近年来，尽管教育部联合有关部门出台相关规定，也明确了管理要求，但还是存在不少违法违规的问题。”

周洪宇建议对诸如超标超前、应试导向、虚假宣传、制造焦虑等违法违规行为予以严肃查处，同时建立在线教育机构及其从业人员负面清单制度。

刘林建议将在线教育发展纳入“十四五”时期国民经济与社会发展总体规划目标，制定专项产业规划，明确其属于教育新业态，以包容审慎性监管为主调加强顶层政策设计，制定扶持在线教育及技术研发、装备制造等相关产业发展的系列措施。

一些代表委员还提到，要警惕在线教育时代，城市与农村之间“数字鸿沟”进一步加大而影响教育公平的问题。刘林建议，通过税收优惠、奖励补助等手段引导在线教育机构参与教育领域焦点、难点问题解决方案设计与服务，参与农村地区、薄弱学校的优质教育资源供给，推动线上教育与线下教育深度融合发展。

一个值得注意的问题是，目前政府对面向中小学生、利用互联网技术开展学科类校外线上培训活动的机构，实行省级教育行政部门备案制度，由于条件宽松且不需要办学许可证，导致全国线上校外培训机构大幅增加。

刘林提出，线上校外培训机构的备案制与民办教育促进法、《关于规范校外培训机构发展的意见》中对校外培训机构依法审批登记的要求不一致，而且在场所条件、师资条件、管理条件方面的要求及监督管理规定，特别是招生宣传、培训内容、教师资质、收退费管理等方面也标准不一，这些都使得对线上校外培训机构的监管难以落地。因此他建议，依法重新设置在线教育市场准入标准，建立在线教育办学许可证制度，加强审批管理，从源头上把关定向。

“明确政府部门职责，形成齐抓共管的监管体系。”刘林说，要构建权责清晰、部门协同、应管尽管的监管体系。他建议，通过信用积分、星级评定、行业黑名单曝光、行业禁入、第三方评估等方式强化行业自律，使在线教育在服务教育事业发展中释放更多正能量。

中青报·中青网记者 胡春艳 来源：中国青年报

(责编：宋晨、宋鹤立)