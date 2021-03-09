原标题：打造教育新蓝图 委员共绘育人梦

让每一个孩子公平公正地享受教育，是全国两会上政协委员们热议的话题，大家纷纷为打造教育新蓝图出谋划策。从校内教育更优质更公平到校外培训机构管理更规范，从教师待遇改善到艺术教育更深入，点滴建议沁润真情，缓解“成长焦虑”，扬帆少年梦。

敖虎山委员：

以家庭教育为起点守护孩子心理健康

良好的家庭教育对儿童和家庭发展至关重要。针对日渐高发的儿童心理健康问题，全国政协委员、中国医学科学院阜外医院主任医生、中国心胸血管麻醉学会秘书长敖虎山呼吁，帮助家长尽早掌握对孩子进行情感和心理健康教育的能力，加快推进以教育、卫健部门为指导，学校、社区为载体，研究机构、社会团体、培训机构为支撑的多层次家长学校体系建设。

国家卫健委2018年发布的数据显示，我国17岁以下的儿童青少年当中，约3000万人受到了各种情绪障碍和行为问题的困扰。“很多家长付出一生的心血，却永远和孩子隔着一面玻璃墙。”敖虎山说，发达国家已从公共政策层面对家庭教育给予了支持，应加快推进社区家长学校体系建设，以家庭教育为起点守护孩子心理健康。

“越早学会做家长，越有利于孩子成长。”敖虎山建议，要充分发挥社区功能，建设高质量的社区家长学校。“建议充分运用现代化手段，把握早起干预的良机，激发家长在未来哺育抚养孩子过程中的学习意识，让家长真正重视孩子心理健康这个问题。”

此外，专业的社会团体可以积极参与家长学校的培训工作，提高宣传效果和培训的吸引力。社区也可促成心理医师、教师等前来挂职，以提供指导服务。

李景虹委员：

严管课外培训乱象

“课外培训乱象已经严重干扰了中小学的教育生态，对我国基础教育的长远发展产生不利影响。”全国政协委员、中国科学院院士李景虹呼吁，避免课外培训机构过度宣传造势，造成教育竞争焦虑。

近年来，我国中小学课外培训行业市场规模增长迅猛。李景虹介绍，仅2018年市场规模就已突破7000亿元。与此同时，教育商业化严重、宣传造势过头、应试刷题仍是常态等不良倾向也随之抬头。“教育负担已经成为影响适龄家庭生育意愿的重要因素。同时，各种平台充斥着对课外培训的宣传诱导，营造着只要上了课外班，孩子的成绩就能迅速提高的幻象，加剧了广大家长的焦虑心态。”李景虹感慨，现在简直形成了“线上加线下，实体加虚拟，口灌加电灌，学校加社会”的全方位立体式的应试刷题教育常态。

因此，李景虹建议，严格管理课外培训机构的培训内容与教学模式，突出素质教育的教育目标。加强审查课外培训机构的广告投放。“要规范宣传形式，避免狂轰乱炸式的广告让家长无所适从、倍感焦虑，从而引导家长理性选择课外培训。”

此外，引导公办和民办机构开设家长课堂，让家庭教育与校园教育相辅相成，保证课内教育实效，从源头上避免家长对子女教育束手无策，不得不投向课外培训的窘境。

刘焱委员：

提高“无编制”幼儿教师待遇

“要让政策真正成为惠及广大幼儿教师的福音。”全国政协委员、北京师范大学教授刘焱说，幼儿教师收入普遍偏低的症结在于有关政策对标的是“编制”而不是“教师”，应提高“无编制”幼儿教师待遇，把幼儿教师的工资待遇改善、同工同酬纳入学前教育督导考核指标体系。

“同工不同酬严重影响幼儿教师素质的提高和队伍的稳定性。”刘焱说，公办幼儿园在编教师工资待遇的保障政策虽然全面系统，但很多公办幼儿园教师没有编制，不能获得在编教师待遇，导致同工不同酬。公办幼儿园无编教师的工资待遇还影响着民办幼儿园对教师的工资定价。“大部分民办园教师工资待遇是参照公办园无编教师的工资待遇制定的。”刘焱说。

刘焱建议，对标相同学历、职称和工作年限在编教师的工资待遇标准，给予非在编教师相同的工资待遇，并向社会公示。逐步完善普惠性民办幼儿园的财政补助制度，在成本核算基础上适当加大对普惠性民办幼儿园的财政扶持力度，收费标准加政府补贴应不低于幼儿园实际运营成本。

“还应设置政府补贴资金中用于教师工资待遇的比例，超过规定比例的幼儿园，政府可以追加资金补贴额度。”刘焱补充说，通过购买教师服务的激励政策，引导普惠性民办幼儿园把更多的资金用于教师工资待遇的改善与提高，稳定教师队伍，提高教师素质，改善幼儿园教育质量。

刘家成委员：

全方位加强中小学艺术素养教育

“制约中国文艺水平提升的一大因素，是全社会艺术欣赏水平不足。”全国政协委员、北京电视艺术家协会副主席刘家成呼吁，以提升艺术素养和鉴赏力为教育目标，全方位加强中小学艺术教育。

“在繁重的文化课学习之余，能够上音乐欣赏课、美术欣赏课、影视欣赏课，是一种难得的休息，对学生的身心健康是极为有利的。”刘家成说，年轻人是文艺消费的主力，是文艺创作极力想迎合的一个群体，应全方位加强中小学艺术教育。

刘家成建议，在当前学生和家长负担过于沉重的形势下，加强艺术教育应力求避免再增加学生负担。“因此教育主管部门对艺术教育的考核应该是对学校的考核，而不是对学生的考核。”

刘家成说，在实际操作中可明确开设艺术欣赏课的课程课时标准，内容主要是优秀影视、音乐、美术作品欣赏等，还应明确课程质量标准，对课程质量进行重点考核，在考核艺术教育质量时应引入学生评价指标，形成健全的反馈机制。此外，可出台相关政策，促进学校重视学生艺术素养教育，形成有效的压力传导机制。

本报记者 高枝 武红利

(责编：宋晨、宋鹤立)