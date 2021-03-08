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窦贤康代表：武汉大学将组织援鄂医护人员精品赏樱专场

2021年03月08日09:15 | 来源：新华网
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原标题：窦贤康代表：武汉大学将组织援鄂医护人员精品赏樱专场

　　新华社北京3月7日电（记者赵文君）“武汉大学将在3月中旬组织援鄂医护人员精品赏樱专场。昨晚我兴奋地得知，已经有近1万名援鄂医护人员报名。”7日，在湖北代表团分组审议现场休息间隙，武汉大学校长窦贤康代表的一句“题外话”引起了大家的共鸣。

　　“去年春天送别医护人员的场景还历历在目，当时包括我在内的很多人热泪盈眶。一年过去了，我们不能忘记那些逆行出征的援鄂医护人员。”窦贤康的一席话把代表们的思绪拉回去年，追忆疫情最危急时刻的共同坚守。

　　“一年前，我在方舱医院见到了一支来自广东的医护人员队伍，当时防护装备很紧张，有的脚上套的是普通塑料袋。我问他们怕不怕，他们说刚开始有点怕，但看到病人后责任所系就不怕了！”窦贤康动容地说，从那时起我就下定决心，一定不能忘记他们。

　　回首去年，奋战在一线的医护人员无暇欣赏满园樱花。“想在武汉看樱花！”成了不少援鄂医护人员的念想。窦贤康说，武汉大学当时就做出承诺：待明年樱花盛开时，组织抗疫医护人员赏樱专场。

　　“这个承诺我们没有忘记！要履行承诺、感恩医护。”窦贤康介绍，今年大年初六，武汉大学召开专题会议，研究部署组织援鄂医护人员精品赏樱接待服务，并举办专题文艺晚会，力所能及地回报他们。“阳春三月，是属于樱花的季节，也是武汉最美的季节。医者仁心、大爱无疆，逆行出征的援鄂医护人员，应该永远被铭记在心。”窦贤康说。

(责编：宋晨、宋鹤立)

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