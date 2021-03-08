原标题：让孩子成长为有能力带给自己和别人幸福的人

3月3日，芦咏莉在接受新华社记者采访。新华每日电讯记者 陈钟昊摄

得知被授予今年的全国三八红旗手标兵荣誉称号，芦咏莉有些意外和惊喜。

芦咏莉是北京第二实验小学校长。新获殊荣，芦咏莉坦言，肩上的责任更重大了。她说：“如何再接再厉，在破解基础教育难题上多做些探索，交出一份令家长满意、让组织放心、获社会信任的答卷，这是当下最紧要的考题。”

从小立志当老师

成为一名优秀的教育工作者，对芦咏莉来说并非偶然，“我从小喜欢当老师，跟孩子在一起时总是特别有耐心。”

她下定决心当老师是在初中时期，一次同学问她一道数学题，“-5+3等于几？”芦咏莉说：“这道题特别简单，但那位同学不会。”这件事给了她很大触动。

第二天，芦咏莉跟父亲说起这件事。与父亲的对话，她至今记忆犹新：“我说我要当老师，父亲说好。然后我问，当老师有什么条件？父亲回答，你必须上师范大学，我说那就上师范大学。父亲问我，最好的师范大学在哪？我答不出，父亲说北师大，我说那我就去北师大。”

1989年，芦咏莉选择就读北京师范大学心理学系。1998年，毕业于该校发展与教育心理学专业，获博士学位。由于始终专注于基础教育研究，她于2011年辞去工作了13年的北师大教职，全身心投入到基础教育一线。

“我真的非常幸运，从来没有在志向上犹豫过或者浪费过时间。”芦咏莉道。

芦咏莉的初中同学还记得，初三时，芦咏莉一到下午自习，就会先跑去问大家有什么问题，收集好问题后就站到黑板前讲起来。“同学提起此事时，我脑海里依稀还有那个场景，但想不起来当时为什么那么做。这件事带来的最大好处，就是当年我中考考了全校第一。我始终认为，帮助别人，很多时候自己才是最大受益者。因为在那之前，我连班里第一也没有考过。”芦咏莉回忆。

大学毕业留校任教，芦咏莉开始从事基础教育的研究工作。“研究结果要在教育实践中生根开花，这个过程很漫长。我经常想，是否可以做点尝试，改变这种现状？”她说。

于是她开始跟家人探讨：“我这辈子就这一个梦想，如果可以的话，我想离开大学。”那时，留在高校任教是很多教育从业者的理想，而芦咏莉却清楚自己内心的呼唤，义无反顾投身基础教育一线。

将小学办出“大学味道”

担任北京第二实验小学校长以来，芦咏莉把这所百年名校“爱”与“智慧”的育人理念进一步丰富，被业内评价为把小学办出了“大学味道”。

在她看来，大学的特点是充满理性、独立民主、鼓励思考、注重证据，而小学则比较感性和温暖。“把小学办出大学味道”，芦咏莉希望能将两者结合，把理性的思维方式和行为方式融入小学，同时保持用充满爱和温暖的育人环境，为孩子一生的幸福成长奠基。

小学德育，很多人说要培养好的“行为习惯”。芦咏莉分析认为，让孩子们首先建立终身受益的认知系统，有助于其良好行为习惯的养成。所以在习惯养成之际，切勿忘记说理，要让孩子明白“对错”“是非”“好坏”的涵义，只有认同这些“理”的孩子，才能真正做到知行合一。

有一段对话令她印象深刻：“一个二年级的女孩问：校长，什么是博爱？我反问她。她说：博爱，就是爱每一个人！我点点头。她疑惑地追问：包括坏人吗？我又肯定地点点头。学生吃惊地说：校长，您要爱一个坏人，帮坏人干坏事吗？我回答：错！不是帮坏人做坏事，而是要制止坏人干坏事……说到底，‘爱’是指满足合理的需求、拒绝不合理的需求。但如何判断合理与否，需要智慧，而只有不断学习才能让人拥有智慧。”

在芦咏莉的倡导下，学校开展了“一月一话题”讨论活动。学校组织孩子们讨论，“如何过有意义的生活？世界因‘我’的存在，而有什么不同？自由与纪律，富与强的关系”等话题，促进学生的思考和价值体系形成。

此外，芦咏莉还主张将大学里最前沿的科研成果，应用到小学。在实践中，芦咏莉和她的同事们做了积极探索：如在小学一年级开设了社交情绪学习课，在二年级开设“脑育”课程，在三到六年级开展项目式学习……

芦咏莉认为健康是一切的基础，率先提出“体育是第一学科”理念。目前，北京第二实验小学学生在校的锻炼时长，比国家规定的还要多，不仅保证了课间操、体育课，还增加了晨练、课后锻炼，以及丰富的各种体育社团。

2020年，北京第二实验小学学生的《国家学生体质健康标准》测试，优秀达标率为51%，远超《“健康中国2030”规划纲要》中达标优秀率25%的目标。

芦咏莉常常思考，如何让更多孩子受益于优秀的教育理念。“通过建立教育集团，优秀学校的教育理念会得到更广泛传播。”自2012年成立北京第二实验小学教育集团以来，北京第二实验小学的育人理念，已辐射到全国10个省份的33所学校。

2018年芦咏莉接手教育集团后，致力于建设教师专业成长社区——网络平台“爱慧师苑”，将大量教学、德育和课程资源输送到全国各地，通过分享课程、在线社区等方式给更多教师赋能，让远在西北、东北、西南的教师足不出户，即可分享优质的教育教学经验。

培养有担当懂感恩的孩子

对当今社会普遍存在的“教育焦虑”，芦咏莉深有感触：“很多压力大的孩子，来自高知家庭。孩子的父母拥有很好的工作和学历背景，他们简单地‘以己度人’，认为自己的孩子就应该学习好，未来必须成精英。”她说，这种推理和认识本身是不成立的。

在芦咏莉看来，培养出一个身心健康、有担当懂感恩的孩子，才足以迎接漫长人生中的种种挑战。

她更担心的是，一些孩子在父母的压力下拼命学习，错过了与自我相处和内心成长的良机。她认为，真正的好教育，要帮助孩子找到自己的特点，找到属于他的人生坐标和定位，并激励其不断努力达到顶点。

“社会有分工，只要认真、爱动脑筋，干一行爱一行，最后做到行业的极致，他的人生就会幸福。”她说。

芦咏莉认为，教育者也应该反思，“学校不能仅仅从成绩和分数上评价孩子，而是要把立德树人放在人才培养的全过程。”

在北京第二实验小学，芦咏莉提出，应送给孩子终身受益的三个礼物：“一副健壮的体魄”“一颗聪慧的头脑”和“一个远大的梦想”。家庭、社会也要调整对教育成功与否的评价标准，让更多孩子成长为“有能力带给自己和别人幸福的人”，而不是考100分的学生。（记者 赵琬微 强力静）

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