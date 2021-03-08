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分数不是教育的全部内容

乔杉
2021年03月08日08:52 | 来源：北京青年报
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原标题：分数不是教育的全部内容

3月7日上午，全国政协十三届四次会议举行第二场“委员通道”，邀请部分全国政协委员通过网络视频方式接受媒体采访。在回答“教育的真谛”的问题时，全国政协委员、江苏省锡山高级中学校长唐江澎说：“孩子只有分数，赢不了未来的大考；教育只关注升学率，国家就没有核心竞争力；分数不是教育的全部内容，也不是根本目标。”

近年来，一些地方的学校教育和家庭教育存在过度注重分数的现象。所谓“分分分，学生的命根；考考考，老师的法宝”，分数竞争已成为学生之间、学校之间乃至地区之间的竞争。每年中考高考一到成绩发布的时候，许多地方的学校和家长就会紧盯分数不放，试图以此评价“教育水平哪家强”。

唐江澎委员认为，好的教育应培养终身运动者、责任担当者、问题解决者、优雅生活者，让孩子们以健全和优质的人格赢得未来。而这些显然不是单靠分数所能承载的。分数只是一时之得，不能准确反映一个孩子的全面发展状态，不能准确预判一个孩子的未来发展状况。对分数的过度追逐，已经衍生出一系列教育问题，导致很多好的教育理念得不到体现，很多好的教育设计得不到落实。就拿孩子成长需要的健康心理来说，就不会是分数所能反映的。现在的孩子心理问题比较多，有的很小的孩子心理问题一大堆，与“唯分数论”不无关系。

应该说，对分数的反思与警惕一直都存在。每年全国两会上，都有代表委员提出类似话题，但这个问题迟迟未能得到根本解决的重要原因就在于，教育评价机制不够科学。

为了评价中小学教育水平，包括评价学生的学习水平，需要有一个评价机制。教育的真谛在于培养全面发展的孩子，既然是全面发展，那就不应该只有一个指标，任何一个单一的指标也不能承担评价“全面发展”的职能。问题在于，哪怕所有人都知道“唯分数论”并不合理，但因为没找到一个看起来更合理的评价体系，所以就让分数唱了主角。

从这意义上讲，“孩子只有分数”“只认孩子分数”是一种教育懒惰。

对于家长来说，也知道分数并不能准确评价孩子的素质，而且成长是一个长跑过程，但因为分数受到的认可最高，当前的教育选拔尤其是高考主要看分数，所以也只好投进了分数的怀抱，这又何尝不是一种懒惰？

只认分数是教育评价体系出了问题，如果任由其发展下去，情况将会十分糟糕。这就需要提供标本兼治的解决方案。治标和治本内在统一，但治标和治本并非总是齐头并进，根据形势需要，有必要突出重点、有的放矢。

当前，或许很难在短时间内找到一个更合理更科学的评价方案，但依然存在努力空间，最起码可以在最大可能下丰富评价标尺，降低“唯分数论”影响，更加重视孩子的身心健康，共同关心这些教育问题。

(责编：宋晨、宋鹤立)

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