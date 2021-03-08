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说起教育 委员们有很多话

朱永新（全国政协副秘书长、常务委员）
2021年03月08日08:48 | 来源：中国青年报
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原标题：说起教育 委员们有很多话

　　3月7日，早晨7点45分出发去大会堂。带了几本新书《使命与担当》送给朋友。一路上，看到我的两会观点被做成短视频发布。这种形式的确快捷方便、直抵人心，但也容易出现抓眼球的“标题党”。

　　经过几天灰蒙蒙的阴霾天气，今天终于阳光灿烂，蓝天白云，大家心情格外舒畅。到了大会堂门口，许多委员用手机记录下了美好的一刻。

　　上午9点，在人民大会堂参加第二次全体会议。一个上午的发言，虽然时间不长，但是内容丰富。我印象最深的是四个字：“共同富裕”。共同富裕不仅是物质生活的改善，也包括精神生活的富足。从脱贫攻坚迈向共同富裕，我们还有很长的路要走，但只要脚踏实地，久久为功，积小胜为大胜，就一定能实现这一宏伟目标。

　　下午3点参加界别协商会议。讲到教育问题，作为“教育党”的民进界别委员，自然是想说的话很多。一开始就抢起了话筒，预约的人排了一大串。在场的委员就加强家庭教育、职业教育，打破公办教育与民办教育壁垒，提高教师地位、保障教师工资收入，城乡教育均衡化，加强培训机构监管，解决“择校热”，倡导全民阅读等问题畅所欲言。

　　晚上8点，参加新阅读研究所的项目研究书目课题组会议。这次两会，我提交了一个关于加强项目学习的提案。项目学习是一种以学生为中心的教学方法，指的是学生通过积极参与现实世界和对个人有意义的项目进行学习。项目学习已经成为目前世界上主流的学习方式。但是国内相关研究还比较薄弱。

　　晚上11点洗漱。读刘海栖的《街上的马》。读这本书的时候，不禁想起自己少年时代练武、学画、吹笛子的样子，想起自己和小伙伴们在小镇街道上，像小马一样奔跑的情景。

　　朱永新（全国政协副秘书长、常务委员） 来源：中国青年报

(责编：宋晨、宋鹤立)

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