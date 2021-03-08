原标题：全国人大代表李东艳：为校园食品安全插上“数字翅膀”

“‘民以食为天，食以安为先。’食品安全关系师生的身体健康和生命安全，必须通过专项检查和日常监督相结合的方式，按照食品安全排查‘零死角’、问题整改整治‘零容忍’、违法违规‘零放过’的原则，坚持不懈地开展食品安全监管，确保师生饮食安全。”全国人大代表、河南理工大学发展规划与学科建设处处长李东艳说，“建议构筑‘互联网+智慧监管’机制，为校园食品安全插上‘数字翅膀’。”

2020年5月至今，李东艳一直在抓紧时间调研，“校园食品安全”是新冠肺炎疫情防控以来她提出建议的关键词。

李东艳说：“数字技术最大的好处是可以突破时空界限和物理限制，‘数字餐饮’能与人的视觉、听觉、味觉等深度融合，使原来不能近观的食物生产过程实现全方位、全过程、全时段再现。这样餐厨人员操作规范、环境整洁，人们可以放心、舒心用餐，餐饮场所的管理服务水平会越来越高。”

李东艳说，当前全国各地大中小学进入有序返校复学时期，为持续落实食品药品安全监管“四个最严”要求和最高人民检察院的“一号检察建议”，相关部门持续加大师生食品安全监督力度，力争做师生最暖心的“舌尖卫士”。

“随着返校复学高峰来临，在保障校园内食品安全的同时，相关机构还应加大对校园周边商店、饭店、流动餐车、外卖的食品安全监管力度，综合发挥打击、监督、预防、教育、保护等职能作用。”李东艳认为。

李东艳建议，应积极挖掘数字技术潜力，提升数字化管理水平，给校园食品安全打造“数字防火墙”。

“食材品质的保障是食品安全的源头，校园食品安全建设应注意‘数字化采购’。”李东艳表示，通过搭建“农校对接——食堂大宗物资采购平台”，对学校食堂用米、面、油等大宗原材料进行数字化集中招标采购，进驻平台的供应商都是经过公开招标选取的食品生产企业，交易行为全程留痕可追溯；并且要建立“数字库管系统”，实行校级统一集中采购，食堂各个生产部门提前一天下单，生产部门第二天直接供货，可进一步扎牢食品安全“篱笆”。

“高校食堂经过数字化改造，不但可以保障师生饮食安全，还可以避免人力、物力、财力的浪费，起到‘一石二鸟’的作用。”李东艳说。

中青报·中青网记者 潘志贤 通讯员 徐春浩 来源：中国青年报

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