原标题：聊教育改革，谈科技自强，议中国底气

新华社北京3月7日电（记者胡璐、任沁沁、董瑞丰）7日早晨8点05分许，全国政协十三届四次会议第二场“委员通道”如约开启。8位全国政协委员通过网络视频，回答记者的提问，畅谈履职心声。话语间，传递着发展的信心、民生的温度，更激荡起奋进的力量。

教育是国之大计、党之大计，希望的种子从这里播撒。“教育要培根铸魂、启智润心，这是教育的使命与价值。”江苏省锡山高级中学校长唐江澎委员第一个回答提问时说，今天孩子的全面素质将决定我们国家未来的整体实力、社会的幸福程度。

对于教育是否应该“唯分数论”，他坦诚回应，学生如果没有分数，就过不了今天的高考；但学生如果只有分数，恐怕赢不了未来的大考。好的教育应该是培养终身运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者，给孩子们健全而优秀的人格，赢得未来的幸福，造福国家社会。

当今世界正经历百年未有之大变局，我国也已开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中国从制造业大国到制造业强国这条路还有多远？在中国创业的底气来自哪里？……面对这些问题，委员们信心满满、踌躇满志。

“无数人为了让中国成为制造业强国努力奋斗了多年，中国的制造业已从落后追赶者向前迈进了很多，工程基建、一些发电设备的制造能力和水平都很有竞争力。”全国政协常委、哈尔滨电气集团公司董事长、党委书记斯泽夫话语坚定。他相信，进入“十四五”时期，中国制造业一定能抓住机遇补上短板，“无论多远的路，只要踏踏实实走下去，就一定能够达到理想的目的地”。

来自创业投资领域的沈南鹏委员说，2020年中国是全世界唯一一个经济实现正增长的经济大国，中国有完善的创业体系、巨大的市场、勤奋的大众，让全球的投资人印象深刻。

他表示：“我们会长期在这块热土上投资，支持创新创业。在中国经济的发展新阶段，会有更多企业从幼苗长成参天大树。”

芯片是信息社会的基石。中国科学院微电子研究所研究员周玉梅委员说，我国自主芯片已经在北斗卫星、超级计算机，还有一些其他应用领域得到广泛应用。“虽然我国集成电路产业取得长足进步，但跟世界先进技术相比仍有差距。希望有更多优秀人才投身到集成电路产业，在关键问题、卡脖子问题下大力气，我们一定会有更大突破。”

“没有改革开放，就没有深圳，就没有研祥集团的发展。我们是改革开放好政策的亲历者、受益者和感恩者。走科技自强自立道路已经尝到了甜头，对中华民族的发展很自信。”研祥高科技控股集团有限公司董事局主席陈志列委员动情地说。

“‘十三五’期间，中央企业高质量建设‘一带一路’沿线项目超过3400个，打造了一大批标志性工程，也有力促进了当地社会经济发展。”中国建筑集团有限公司副总经理周勇委员说，未来将践行新发展理念，不断打造新的精品工程、幸福工程和民心工程，让“一带一路”建设更好造福各国人民。

踏上“十四五”新征程，每一家企业、每一个平凡如你我的人，都是不同领域的奋斗者、参与者，上演着一个个感人的故事。

许启金委员是国家电网安徽宿州供电公司的基层一线电力工人，他用朴实的语言说出了自己的履职心声。

“我的工作职责是保障电网安全运行，经常需要在铁塔上检修作业。冬天那些铁部件像冰块，夏天像火炭，顶着40摄氏度的高温还要穿着厚厚的防护服工作其实很不舒服。但每当看到万家灯火，我就感觉这些付出是值得的。”他说。

当春天的风拂过大地，信仰的力量、伟大精神的传承更加焕发出勃勃生机。

“在‘两个一百年’奋斗目标交汇的历史关键节点，我们组织学习党史教育活动，就是为了更好总结历史经验，把握历史规律，不断增强前进的力量和勇气。”中央党史和文献研究院原副院长吴德刚委员坚定地说，中国共产党的伟大成绩来之不易，红色江山来之不易，幸福生活来之不易。我们要守护好精神家园，不断发扬革命精神。

一方屏幕，连接着委员与群众，也连接着中国与世界。就在这个春天，让我们怀揣希望，脚踏实地，为了更美好的明天努力奋斗！

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