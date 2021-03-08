习近平总书记3月6日下午在看望参加政协会议的医药卫生界、教育界委员时强调，要把保障人民健康放在优先发展的战略位置，着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系。习近平总书记代表中共中央，向参加全国两会的女代表、女委员、女工作人员，向全国各族各界妇女，向香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的女同胞、海外女侨胞，致以节日的祝贺和美好的祝福。

习近平总书记的重要讲话在广大代表委员中引发热烈反响。大家一致表示，总书记的重要讲话彰显了强烈的使命担当、深厚的人民情怀，体现了中国共产党全心全意为人民服务的根本宗旨，体现了中国共产党以人民为中心的发展思想。大家表示，一定要牢记习近平总书记的嘱托，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，奋力开创卫生教育事业新局面，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，不断实现人民对美好生活的向往。

把保障人民健康放在优先发展的战略位置

“乡镇卫生院是我国农村基层医疗卫生服务体系中的重要组成部分，提升乡镇卫生院服务能力和质量，是今后一个时期加强乡村公共卫生服务建设的重点和关键。要加大财政投入，加强基层队伍建设，不断优化基层医疗卫生资源配置。”四川省副省长杨兴平代表表示。

“习近平总书记的重要讲话，体现了深厚的人民情怀，体现了中国共产党执政为民的理念。”海南省科学技术厅厅长谢京委员认为，“总书记强调要坚持基本医疗卫生事业的公益性，推动公立医院高质量发展，讲到了老百姓心坎上。”

“习近平总书记的重要讲话为推进落实健康中国建设指明了方向、明确了目标。”广东省卫生健康委主任段宇飞代表说，“我们要以健康广东建设为主线，补短板、提水平、抓质量，推动卫生健康事业高质量发展。”

浙江大学医学院附属邵逸夫医院院长蔡秀军委员说：“预防是最经济有效的健康策略。织牢国家公共卫生防护网，需要加强公共卫生建设，着眼政策导向、经费投入、队伍建设、科研攻关等领域，推广健康科学的生活方式，推动预防关口前移。”蔡秀军委员介绍，浙江大学医学院附属邵逸夫医院上线了医疗文书与科研数据的区块链应用，提供更高效便捷的远程会诊、在线复诊等服务，共享优质医疗资源。

武汉大学基础医学院免疫系主任章晓联委员建议，推进医院和疾控机构协同创新改革，达到“1+1＞2”的疾病防控效果。具体来说，要实现医防体系人员知识结构、工作模式互通；实现医疗与疾控机构之间信息互通；实现应对重大疫情时医防医疗队伍、物资设备的资源互通，推动预防关口前移，从源头上预防和控制重大疾病。

陕西省人民医院院长宋张骏代表说：“要在创新医院管理、提升运行效率、调动医务人员积极性方面不断改革创新。”

空军军医大学唐都医院杨倩代表建议，加强青少年生殖健康教育，将生殖健康保障的关口前移至青少年，提升育龄妇女的生殖健康水平，改善人口结构、提高人口质量。

着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系

“育才造士，为国之本。教育是国之大计、党之大计。教师是教育工作的中坚力量。”中国科学院合肥物质科学研究院院长、安徽大学校长匡光力委员表示，“习近平总书记的重要讲话让教育工作者更加意识到责任重大、使命光荣。我们要按照总书记嘱托，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为党育人，为国育才。”

“要加强中西部欠发达地区教师定向培养和精准培训，深入实施乡村教师支持计划。”习近平总书记的重要讲话，让扎根乡村教育19年的河南省周口市东新区许湾乡李灵希望小学校长李灵代表备受鼓舞。她说：“有高质量的教师才会有高质量的教育。作为教师，要紧跟时代步伐，不断开拓视野、主动加强学习。希望加快深入实施乡村教师支持计划，助力乡村教育大发展。”

“乡村振兴离不开乡村人才振兴，乡村人才振兴离不开乡村教育振兴，构建优质均衡的基本公共教育服务体系对乡村教育意义重大。”甘肃省临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县吹麻滩小学校长董彩云代表表示，“近年来，乡村教育取得长足发展，但乡村教师素质仍需进一步提高。”董彩云代表建议，应让更多教育资源向农村倾斜，推进城乡基本公共教育服务均等化。

“新时代,我们需要什么样的人才？是德智体美劳全面发展的人才。”新疆师范大学副校长古丽帕丽·阿不都拉委员建议，把高校体育援疆作为发展新疆高等学校体育教育事业的重要抓手，通过技术支持、人才培训、互访交流等措施，推动体育学科的整体发展。

重庆市川剧院院长沈铁梅代表说，接下来学校将探索建立用人单位和大中专院校人才培养联动机制，“学校根据社会的需要、用人单位的要求重点培养人才，提升人才的专业能力。同时，鼓励人才到用人单位实习，提前适应工作岗位。”

做伟大事业的建设者、做文明风尚的倡导者、做敢于追梦的奋斗者

“习近平总书记的重要讲话，充分肯定了妇女在新时代中国特色社会主义事业发展中的作用，使我们备受鼓舞。”福建省福安市坂中畲族乡后门坪村党支部书记雷金玉代表说，基层工作需要妇女干部发挥细腻细心、有耐心的特点。雷金玉代表说，她将继续努力带动村民扩大畲药的种植规模，推动畲医药产业发展，以巾帼不让须眉的豪情和努力，为实现乡村振兴不懈奋斗。

“妇女能顶‘半边天’！”北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司总工程师田春艳代表说，工程建设行业到处都是“铿锵玫瑰”，时时体现着新时代的巾帼力量。“我们团队里有女博士长年在深夜地铁停运后进入隧道开展测试，很多女同志常常上高桥、下沟渠，用实力和汗水保证了首都桥梁的安全。”田春艳代表说，“我们一定会更加努力工作，发挥聪明才智，创造出更大成绩。”

“守护绿水青山，共建生态文明，女性必将刻下美丽印记。”苏州科技大学城市发展智库副院长宋青委员说，生态文明建设是一项系统工程,需要全社会的共同努力。妇女在生态文明建设中，以其特殊的社会地位和家庭角色，发挥着独特的作用。我们要充分认识女性在生态文明建设中的关键作用，让女性成为生态文明理念的倡导者、组织者、实践者。

“习近平总书记指出，希望广大妇女做伟大事业的建设者、做文明风尚的倡导者、做敢于追梦的奋斗者。作为女性委员，我倍感振奋。”湖南省湘西土家族苗族自治州政协副主席石红委员说，湘西各个市县政协班子都有女同志，她们在促进民族团结安定、推动民生事业发展等方面发挥着重要作用。“以柔情担使命，以实干践诺言，新时代每一位妇女都有人生出彩的机会，我们将以辛勤的汗水、不懈的奋斗，在实现伟大梦想的道路上贡献力量、建功立业。”

（本报记者龚仕建、王明峰、钱一彬、姜晓丹、王欣悦、张珊珊、原韬雄、徐靖、史哲、阿尔达克、常钦、李龙伊、常雯宜、白光迪、申智林）

《 人民日报 》（ 2021年03月08日 09 版）

(责编：宋晨、宋鹤立)