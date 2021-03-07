原标题：家长“咆哮式”育儿如何约束

“这小a，你整大A干嘛？”“你都学了些什么？”这类父母“咆哮式”辅导孩子作业的网络视频，戳中了不少家长的痛点。

“不写作业母慈子孝，一写作业鸡飞狗跳。”提起“陪娃写作业”，很多家长五味杂陈。家住北京的晓丽是两个孩子的家长，看到孩子不好好写作业，她总忍不住对孩子大吼大叫，甚至破口大骂。她认为，家长有权力对孩子进行管教，“吼叫”是为了让孩子“长记性”。

那么，父母“咆哮式”育儿属家庭暴力吗？家长教育不当有法律约束吗？今年全国两会，有代表委员提议，要为家庭教育立法破解这些问题。

全国政协常委、民进中央副主席朱永新接受中青报·中青网记者采访时表示，家长在教育孩子时咆哮、吼叫、责骂、数落都属于语言暴力，是家庭暴力的一种，有时候语言暴力对孩子的伤害比动手还要严重。

“对孩子来说，语言暴力和其他肢体性惩罚一样，不适于家庭教育。”朱永新认为，父母教育孩子应心平气和，平等对待。“孩子与父母有平等人格权，家长应以尊重孩子作为教育前提。”

1月20日，《中华人民共和国家庭教育法（草案）》（以下简称《草案》）正式提请十三届全国人大常委会第二十五次会议审议，标志着家庭教育正式纳入国家教育事业发展规划和法治化管理轨道，“家事”不再仅是家事，让家庭教育有法可依。

《草案》规定，未成年人的父母或者其他监护人在实施家庭教育过程中，不得对未成年人有性别、身体状况等歧视，不得有任何形式的家庭暴力，不得胁迫、引诱、教唆、纵容、利用未成年人从事违反法律法规和社会公德的活动。

朱永新认为，对孩子使用家庭暴力的父母毕竟是少数，如何提升其家庭教育素养更加重要，“大部分父母都没有接受过科学育儿的培训指导。中国父母重视教育，却也最容易在教育上犯错”。

“吃得苦中苦，方为人上人”“鞭子本姓竹，不打书不读”“不打不成才，一打分数来”……这些口口相传的民谚，误导了中国的家庭教育。朱永新认为，家庭教育立法可以规范家庭教育行为。通过法律的倡导、约束，让父母知道，什么可以做，什么不能做。

“高校学科建设和人才培养要发挥重要作用。”朱永新建议，把家庭教育作为师范教育的必修课程，在高校普遍开设选修课程，让更多人拥有家庭教育的基本素养。“家庭教育作为一项事业，光靠政府是不够的，还可通过购买公共服务方式支持民间发展相关研究和培训。”

朱永新建议把民间力量和智慧吸引到家庭教育领域，建立家庭教育民间机构，“比如说，成立家庭教育相关的行业协会，推动家庭教育发展”。

全国人大代表、北师大中国教育政策研究院执行院长张志勇认为，家庭教育立法还需加强家庭教育服务人员培训，建立相关公共服务体系，让家长遇到问题时可以找到“组织”。

为此，他建议：县级层面要建立家庭教育指导中心；建立家庭教育网上学校，开设网络课程；中小学幼儿园要普遍建立“家长学校”，提供家庭教育的辅导和帮助；社区要普遍引入家庭教育服务的公共力量，开展普及型指导工作。

“通过这‘四张网’，可以在家长们想要寻求家庭教育指导的时候，获得帮助。”张志勇希望通过这项立法大力推动家庭教育公共服务体系建设，让家长能够在家门口就接受到良好的家庭教育辅导和服务。

张志勇补充说，对于《草案》还要进一步完善，比如明确家庭教育中有哪些违法情形，对违法行为如何惩戒，“尽可能减少法律出台后执行过程中的模糊地带。”

中青报·中青网记者 李华锡 来源：中国青年报

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