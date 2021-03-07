人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

急青年所急，为青年就业发声

2021年03月07日08:47 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：急青年所急，为青年就业发声

2021年，全国高校毕业生人数再创新高，预计将达到909万人，比2020年增加35万人。受经济下行压力和新冠肺炎疫情叠加影响，今年高校毕业生就业形势更加复杂严峻。

如何打通毕业生就业信息渠道，加强高校毕业生就业政策落地落实？今年全国两会期间，全国政协青联界委员、中央芭蕾舞团副团长朱妍向大会提交了两份相关提案，为青年就业发声。

结构性就业难问题依然突出

江苏省2020年面向高校毕业生提供了近100万个就业岗位，但全省近60万名高校毕业生中，仍然有一部分学生面临“就业难”。

2020年，根据十三届全国政协共青团、青联界年度调研安排，围绕“高校毕业生就业政策实施情况”，由全国政协常委、团中央书记处书记徐晓带队，9名界别委员赴江苏省南京市、徐州市开展专题调研，形成了详实的调研报告。

在此基础上，朱妍提交了“关于加强高校毕业生就业政策落地实效的提案”（以下简称“提案一”）。“提案一”指出，高校毕业生面临三大就业难题：一是岗位供求关系紧张；二是存在“招工难”和“就业难”并行的结构性矛盾；三是创新创业、灵活就业等新就业形态和新兴职业不断增加，但社会保障、合法权益维护等相对滞后。

中国劳动和社会保障科学研究院就业创业研究室主任张丽宾分析，目前，由于国家经济高质量发展创造的优质就业岗位比较有限，高校毕业生人力资本投入普遍越来越高，造成总体高校毕业生预期和实际供需之间匹配度不高。人工智能、大数据等行业人才需求较大，但培养速度又赶不上人才需求增长速度。高校毕业生不愿意去“质量不高”的岗位，普遍存在“慢就业”现象，热衷考研、考公务员，一次不“上岸”就“二战”“三战”。

张丽宾表示，结构性就业难还表现在不同成长环境、学业水平的高校毕业生在就业质量方面的不平衡。偏远地区、贫困家庭学生对劳动力市场的认识、对自身的职业生涯规划和认知相对不足，很大程度影响了就业水平。

“在校期间的学习成绩对学生就业也有很大影响，成绩不理想的学生在用人单位招聘笔试、面试中不具有优势。”中国青少年研究中心副主任张良驯表示。

加强就业政策落地很重要

结合前期调研和意见征集，“提案一”就促进高校毕业生实现更充分更高质量就业，提出强化就业优先政策、减负稳岗扩就业，增加就业岗位、拓宽就业渠道，加强就业服务、提高就业质量；发展职业教育、缓解就业结构性矛盾，改善就业环境、完善权益保障等政策建议。

常年跟踪就业政策评估研究，张丽宾发现很多人对就业政策了解不够、知晓程度不一，这显示出政策覆盖面不足的问题。“但凡享受了政策的人，对政策的评价都比较高。”

如何让政策深入人心？她建议，下一步政策制定中，要让服务对象参与进来，让高校学生多发声。

对此，张良驯也表示，政府、高校和社会都要进一步重视高校毕业生就业政策的宣传工作，让高校毕业生和用人单位都知晓就业政策。

两年前，处在毕业择业档口的刘浪参加了江苏省“名校优生”选调，到共青团无锡市委工作。之所以在多个就业机会中选择报考选调生，刘浪坦言，这得益于学校团委和就业中心的政策引导。“选调生招录打破了公务员报考的专业壁垒，给了非公考热门专业学生更多进入党政部门工作的机会。”

“提案一”建议，扩大选调生、“特岗计划”、“三支一扶”、“西部计划”等项目的选拔录用招聘范围，落实相关扶持政策，进一步引导和鼓励高校毕业生到城乡基层、中西部地区、国家重大工程项目中就业。

“提案一”还特别关注到销号后的建档立卡贫困家庭毕业生、清零后的零就业家庭毕业生等重点群体，建议加大政策服务和精准帮扶倾斜力度。

亟须建立完善统一规范的就业服务信息平台

2020年的一项调查显示，82.1%的求职者通过专门招聘网站、App或信息咨询平台获取就业资讯。网络招聘已成为青年就业求职的主渠道。

新冠肺炎疫情发生以来，“互联网＋就业”有效缓解了国家就业压力，为促进复工复产、快速恢复国民经济发挥了重要作用。比如，共青团中央开发“团团微就业”小程序，为全国青年提供岗位信息、就业指导、政策宣传等就业“云服务”，取得了良好效果。

但“互联网+就业”也暴露出不少问题。网络招聘平台数量繁多，各类网络平台质量参差不齐。一些难以辨别的虚假岗位信息、诈骗行为给求职者人身财产造成严重损失。目前，尽管覆盖全国和地方的公共就业服务信息平台已经初步建立，但仍存在岗位数量有限、平台功能单一、社会影响力不强等问题。

对此，张良驯提出，要对现有各类就业信息平台统一管理，加强对用人单位基本情况和招聘岗位信息真实性的审核，对就业信息服务平台数据进行分析，帮助高校毕业生了解区域内各行业各单位的招聘情况，通过比对寻求合适的就业信息。

经过深入调研，朱妍还向大会提交“关于建立完善统一规范的就业服务信息平台的提案”，建议加快建立完善统一规范的就业服务信息平台，以更好服务开展就业工作。该提案还建议加强平台数据分析，及时全面掌握全国和地方的就业动态，建立就业失业动态监测机制，适时提供预警，为职能部门制定就业政策、及时处置风险提供决策参考。

中青报·中青网记者 杜沂蒙 来源：中国青年报

(责编：宋晨、宋鹤立)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部