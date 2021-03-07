原标题：急青年所急，为青年就业发声

2021年，全国高校毕业生人数再创新高，预计将达到909万人，比2020年增加35万人。受经济下行压力和新冠肺炎疫情叠加影响，今年高校毕业生就业形势更加复杂严峻。

如何打通毕业生就业信息渠道，加强高校毕业生就业政策落地落实？今年全国两会期间，全国政协青联界委员、中央芭蕾舞团副团长朱妍向大会提交了两份相关提案，为青年就业发声。

结构性就业难问题依然突出

江苏省2020年面向高校毕业生提供了近100万个就业岗位，但全省近60万名高校毕业生中，仍然有一部分学生面临“就业难”。

2020年，根据十三届全国政协共青团、青联界年度调研安排，围绕“高校毕业生就业政策实施情况”，由全国政协常委、团中央书记处书记徐晓带队，9名界别委员赴江苏省南京市、徐州市开展专题调研，形成了详实的调研报告。

在此基础上，朱妍提交了“关于加强高校毕业生就业政策落地实效的提案”（以下简称“提案一”）。“提案一”指出，高校毕业生面临三大就业难题：一是岗位供求关系紧张；二是存在“招工难”和“就业难”并行的结构性矛盾；三是创新创业、灵活就业等新就业形态和新兴职业不断增加，但社会保障、合法权益维护等相对滞后。

中国劳动和社会保障科学研究院就业创业研究室主任张丽宾分析，目前，由于国家经济高质量发展创造的优质就业岗位比较有限，高校毕业生人力资本投入普遍越来越高，造成总体高校毕业生预期和实际供需之间匹配度不高。人工智能、大数据等行业人才需求较大，但培养速度又赶不上人才需求增长速度。高校毕业生不愿意去“质量不高”的岗位，普遍存在“慢就业”现象，热衷考研、考公务员，一次不“上岸”就“二战”“三战”。

张丽宾表示，结构性就业难还表现在不同成长环境、学业水平的高校毕业生在就业质量方面的不平衡。偏远地区、贫困家庭学生对劳动力市场的认识、对自身的职业生涯规划和认知相对不足，很大程度影响了就业水平。

“在校期间的学习成绩对学生就业也有很大影响，成绩不理想的学生在用人单位招聘笔试、面试中不具有优势。”中国青少年研究中心副主任张良驯表示。

加强就业政策落地很重要

结合前期调研和意见征集，“提案一”就促进高校毕业生实现更充分更高质量就业，提出强化就业优先政策、减负稳岗扩就业，增加就业岗位、拓宽就业渠道，加强就业服务、提高就业质量；发展职业教育、缓解就业结构性矛盾，改善就业环境、完善权益保障等政策建议。

常年跟踪就业政策评估研究，张丽宾发现很多人对就业政策了解不够、知晓程度不一，这显示出政策覆盖面不足的问题。“但凡享受了政策的人，对政策的评价都比较高。”

如何让政策深入人心？她建议，下一步政策制定中，要让服务对象参与进来，让高校学生多发声。

对此，张良驯也表示，政府、高校和社会都要进一步重视高校毕业生就业政策的宣传工作，让高校毕业生和用人单位都知晓就业政策。

两年前，处在毕业择业档口的刘浪参加了江苏省“名校优生”选调，到共青团无锡市委工作。之所以在多个就业机会中选择报考选调生，刘浪坦言，这得益于学校团委和就业中心的政策引导。“选调生招录打破了公务员报考的专业壁垒，给了非公考热门专业学生更多进入党政部门工作的机会。”

“提案一”建议，扩大选调生、“特岗计划”、“三支一扶”、“西部计划”等项目的选拔录用招聘范围，落实相关扶持政策，进一步引导和鼓励高校毕业生到城乡基层、中西部地区、国家重大工程项目中就业。

“提案一”还特别关注到销号后的建档立卡贫困家庭毕业生、清零后的零就业家庭毕业生等重点群体，建议加大政策服务和精准帮扶倾斜力度。

亟须建立完善统一规范的就业服务信息平台

2020年的一项调查显示，82.1%的求职者通过专门招聘网站、App或信息咨询平台获取就业资讯。网络招聘已成为青年就业求职的主渠道。

新冠肺炎疫情发生以来，“互联网＋就业”有效缓解了国家就业压力，为促进复工复产、快速恢复国民经济发挥了重要作用。比如，共青团中央开发“团团微就业”小程序，为全国青年提供岗位信息、就业指导、政策宣传等就业“云服务”，取得了良好效果。

但“互联网+就业”也暴露出不少问题。网络招聘平台数量繁多，各类网络平台质量参差不齐。一些难以辨别的虚假岗位信息、诈骗行为给求职者人身财产造成严重损失。目前，尽管覆盖全国和地方的公共就业服务信息平台已经初步建立，但仍存在岗位数量有限、平台功能单一、社会影响力不强等问题。

对此，张良驯提出，要对现有各类就业信息平台统一管理，加强对用人单位基本情况和招聘岗位信息真实性的审核，对就业信息服务平台数据进行分析，帮助高校毕业生了解区域内各行业各单位的招聘情况，通过比对寻求合适的就业信息。

经过深入调研，朱妍还向大会提交“关于建立完善统一规范的就业服务信息平台的提案”，建议加快建立完善统一规范的就业服务信息平台，以更好服务开展就业工作。该提案还建议加强平台数据分析，及时全面掌握全国和地方的就业动态，建立就业失业动态监测机制，适时提供预警，为职能部门制定就业政策、及时处置风险提供决策参考。

中青报·中青网记者 杜沂蒙 来源：中国青年报

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