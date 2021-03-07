原标题：有高质量的教师 才会有高质量的教育

3月6日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员，并参加联组会，听取意见和建议。

教育是国之大计、党之大计。谈及教育时，习总书记的第一句话就让全国政协委员、中国民办教育协会会长刘林感到特别振奋，“足以见得总书记对教育的重视和关注。”

今年全国两会召开之际，我国正处于一个崭新的历史交汇期，如何培养社会主义事业建设者和接班人，让年轻一代在全面建设社会主义现代化国家新征程中有更大的作为，不仅是教育工作者，也是全社会关切和思考的话题。

“把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，我理解是要建立一个全员参与、全校覆盖的大思政格局。”全国人大代表、天津大学党委书记李家俊说，思政课关系着培养什么人、怎样培养人、为谁培养人等根本问题，高校应努力推进这门课的改革创新，“让每一堂思政课都成为精彩一课，让青年学生真心喜爱、终身受益。”

在这个过程中，教师是落实立德树人的关键，正如总书记所说，只有高质量的教师，才有高质量的教育。李家俊认为，教师在传授文化知识的同时，要结合祖国的发展、国家的需求，将时代的责任传递给青年学子，让正确的价值观内化于心，外化于行。

刘林表示，总书记的这番话，实际上是为“十四五”期间高质量教育体系建设如何开好头、起好步指明了根本方向——“从建设高质量教师队伍入手”。

全国政协委员、北京师范大学教育学部教授刘焱感到，作为教师深感使命光荣、任务艰巨、责任重大。总书记再一次提到，广大思想政治理论课教师，政治要强，情怀要深，思维要新，视野要广，自律要严，人格要正。在刘焱看来，这方面要求，也是对所有教师的希望，更像摆在每一名教师面前的镜子，时刻提醒教师必须肩负起为党育人、为国育人的使命。

全国政协委员、天津大学化工学院教授刘昌俊也备受鼓舞，他在现场飞快地记下总书记的话，感觉字字句句都像是对自己的嘱托和期许，“教师的首要任务是育人，是培根铸魂，启智润心”。

面对教育高质量发展的新任务和新挑战，刘焱认为，教师必须知责于心，担责于身，履责于行，为党的教育事业贡献力量。

会场外，很多年轻人也受到鼓舞。北京科技大学机械工程学院团委书记许文茂说，自己也是一名思政课教师，他对总书记强调的广大思想政治理论课教师的6个方面期待深有感触。

他认为，青年思想教育工作影响和培育的是祖国的未来。作为教师，要时刻擦亮为党育人、为国育才的初心使命，准确把握形式，引领青年思想；作为思政教师，要对学生工作事业饱有热情，充分了解广大青年学子的所想所需，与时俱进，勤思考、多尝试，不断做好青年群体宣传教育工作；还要注重强化实践育人机制，不断锤炼青年学生技能和品格。

北京师范大学研三学生孙诗奥即将成为一名人民教师，他说，“我会牢记总书记嘱托，把成为高质量教师队伍中的一员作为毕生追求。”他决心要让自己成为一个执着于教书育人的能量体——热爱学生、热爱教育事业，传承老一辈教育者“捧着一颗心来，不带半根草去”的精神，不断提升自己的人格修养，为学生系好人生的第一粒扣子。

从一名思想政治专业的学生，到一名思想政治理论课青年教师，四川职业技术学院马克思主义学院思政教师路振艳觉得自己使命光荣、责任重大。她表示自己将不断按照习总书记提出的思政课教师“六个要”涵养道德、锤炼品质、提升技能。同时秉持陶行知先生的“捧着一颗心来，不带半根草去”的情怀，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人，“努力为推动新时代思政课守正创新贡献自己的一分力量。”

扎根偏远山区小学近二十载，河南省南阳市镇平县高丘镇黑虎庙小学校长张玉滚被授予“时代楷模”“全国优秀教师”“最美奋斗者”等荣誉称号。从一个月只能拿30元、没有编制的临时教师，到黑虎庙小学校长，他见证了这所小学从十几间土坯房到建成教学楼的变化。听到总书记提到，要加强中西部欠发达地区教师定向培养和精准培训，深入实施乡村教师支持计划，张玉滚对乡村教育的未来充满了信心和期待。

他说，自己所在的边远山村小学虽然存在体育、音乐、美术师资欠缺问题，但是作为教师，时刻不能忘记“为党育人，为国育才”的使命，必须不断学习，增强本领，尽自己努力把这些课程开足开全，让学生尽可能得到全面发展。

湖北美术学院学生吴鑫曾到乡村支教，总书记的话让他更坚定了自己的人生选择——当一名基层美术教师，为美育工作贡献力量，“我想当一名好老师，有热爱教育的定力，有淡泊名利的坚守。”

海南大学学生董洸磊在自己的求学经历中遇到了不少好老师，他认为，正是好老师培养了自己好的品质，也让自己产生了成为一名大学教师的想法。目前他正在努力考取教师资格证，信心十足地准备着，要为培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人而奋斗。

中青报·中青网记者 胡春艳 叶雨婷 杜沂蒙 刘尚君 王龙龙 李华锡 来源：中国青年报

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