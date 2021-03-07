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教育评价的“破”与“立”

2021年03月07日08:41 | 来源：光明日报
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原标题：教育评价的“破”与“立”

【知识界代表委员之声】

习近平总书记指出，要围绕建设高质量教育体系，以教育评价改革为牵引，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。

北京大学党委常务副书记、医学部党委书记刘玉村委员：

更加注重教师对教育教学贡献

教育的目的是培养人，培养国家和社会需要的人。如何评价教育水平、应用评价结果，对办好教育至关重要。随着时代变迁，教育评价的方式方法也在不断变化，但教育评价的根本规律不会改变。对于有优秀办学传统的老学校，口碑是最好的评价，是长期以来人民群众对其办学实力、教育水平的最综合、实在的评价。这是最有温度的一种评价，评价结果的应用也是最具社会性的。对于相对年轻的学校，一些必要的数据和办学过程，则是反映其办学实力和教育水平的基本指标，是赢得社会声誉的重要凭据。

与此同时，教师在教学过程处于主导地位，教师队伍质量直接影响办学质量。对教师的评价主要包含两个方面：一是教师自身成长的形成性评价，如资历、经历、成果等。二是教师对教育教学的贡献度，如教学意识、参与度等。目前，我们应扭转重教师自身成长、轻教师对教育教学贡献的评价现状，要更加注重两者之间的平衡。

山西医科大学校长李思进委员：

博士论文同行盲审制度值得借鉴

对于地方医学院校而言，破除“五唯”顽疾，就要有所“惟”有所不“唯”。具体而言，就是要惟德，学校要以立德树人为主线，师者守师德、医者守医德、学者守科学道德，坚持把立德树人成效作为育人的根本标准。要惟学，破除重科研轻教学、重教书轻育人等行为，教师要回归学术，引导学生专心求学。要惟能，破除学历至上的用人观，建立以能力为导向的人才观，重点考察教师教学与科研能力。要惟质，破除唯论文倾向，树立质量和贡献导向。国家自然科学基金和教育部博士论文同行盲审制度，取得的反响很好，在职称评价上可借鉴推广。要惟绩，教师要树立正确业绩观，突出教学和科研实绩，把医学研究做在“病房床头”；学生要树立正确成绩观，不唯分数，更加注重个人未来成长。

天津大学副校长张凤宝委员：

突出师德为先 推进分类评价

教育评价事关教育发展方向，须服务于高校立德树人根本任务，应紧密围绕国家战略全局和经济社会发展需要。教师评价是教育评价改革的重点任务之一，我们在改革中面临一些难题，如跨学科协作成果评价等问题，一直没能得到良好解决。

天津大学近年来不断探索教师评价的解决方案。在评价中，我们突出师德为先，将师德师风作为教师评聘的首要内容，并强调教学的重要地位，将教学质量评价成绩纳入教师晋升条件，引导学院逐步加大教学业绩比重，鼓励教师潜心教学。同时，推进分类评价，实现不同学科、不同岗位差别化评价。

科学合理高效的教育评价体系，必然能激发师生干事创业热情，也能适应当前人才评价新形势和新要求。接下来，我们还应突出标志性成果评价，让教师的业绩观测点更多维、更丰富，也更加注重育人成效，引导教师回归本职工作。不把论文、专利等作为应用型人才评价的限制性条件。同时，对各类人才计划入选者，也要实行个性化评价，试行岗位动态管理。

中国石油大学（北京）教授张来斌委员：

评价指标设计应考虑学科等个性化要求

能否对教师进行合理定位和评估，关系到高校人才资源优化配置、教师个人价值实现以及高校可持续发展。当前，高校教师还存在岗位定位与学校定位、学科发展、专业发展不匹配，考核指标不系统，评价标准较单一，科研成果主导地位过于强化等问题。因此，对高校教师的定位与评估工作，应以高等教育改革要求为导向，更加强调教书育人成效以及标志性成果的质量、贡献和影响等。在评价考核方面，要从评价内容和指标结构设计上优化评价体系。如“破五唯”不是把学历、论文、“帽子”等评价指标扔掉，而是不能把这些作为唯一标准，可通过增加同行评价、学生评价等，综合衡量教师在师德师风、教学科研等方面的实际成效。在评价指标结构设计上，除了通用指标外，还需要考虑学校、学科、专业等个性化要求，以及教师的创新性、独特性等，以不断更新完善综合评价标准和方法。

安徽省政府教育督导委员会办公室主任杨善竑代表：

发挥教育督导在评价改革中的催生作用

教育评价改革是一项历史性难题，需要进行系统设计、科学施策及重点突破。新时代教育评价改革就是要坚持以立德树人为主线，以“破五唯”为导向，破立结合。如破除唯分数，就要坚持把立德树人和“五育并举”的成效作为评价学校和学生的根本标准；破除唯论文，就要坚持把师德师风、真才实学作为评价高校教师的主要标准。

未来，我们应进一步加强研制科学的评价工具，加快培育专业的评价监测机构。同时，建议加强教育督导工作，通过开展督政、督学、评估监测等，督促各地进一步更新教育评价理念，克服短视行为和功利倾向。加大问责力度，引导各级政府部门、社会和学校树立正确的教育政绩观、质量观和人才观，发挥教育督导在评价改革中的催生作用，推动新时代教育评价在政府履行教育职责、招生考试评价、教师教育教学评价等方面取得更加明显的成效。

河北省张家口市第一中学教师尤立增代表：

要由终结性评价转向过程性评价

教育评价是教育改革的指挥棒。只有用好这个指挥棒，才能培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。教育评价的改革重点是“破五唯”，在基础教育阶段，单纯用考试升学成绩来评价、考核学校教育，已严重违背立德树人的教育本质。

破解“唯分数、唯升学”问题，要立足“人”的发展，改革现行评价方式。要由对考试分数的单一评价转向综合素质评价，学校要开全课程，将体育、艺术、信息技术、综合实践、劳动教育等纳入考试范围，评价内容既包括学业水平，还要涵盖学生的思想品德、身心健康、艺术修养和社会实践等方面；要由只看成绩的终结性评价转向重视过程性评价，建设对学生成长进行全面记录的平台，包括学习态度、学习品质、课堂表现、课后作业完成情况等方面内容。要由学校平面性评价转向多方参与的立体评价，构建自我评价、同学评价、教师评价、家长评价有机结合的评价机制，特别是引入家长评价，帮助家长树立正确成才观，协助学校做好减负工作，从而为学生全面发展营造良好环境。

（本报记者晋浩天采访整理）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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