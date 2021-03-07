原标题：办好人民满意的医疗教育事业

“人民健康是社会文明进步的基础”“教育是国之大计、党之大计”。6日下午，习近平总书记看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员并参加联组会时的重要讲话，为医药卫生和教育事业发展指明方向，激发代表委员和广大干部群众的奋斗力量。

回忆参会并发言时的场景，中国工程院副院长王辰委员印象深刻：“总书记提出要把保障人民健康放在优先发展的战略位置，体现了对人民健康的高度重视。作为医卫界委员，我们要执行好、落实好，进一步织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。”

陕西省人民医院院长宋张骏代表与同事通过电话、微信进行热烈讨论。“总书记对公立医院在抗击新冠肺炎疫情中发挥了主力军作用给予充分肯定，令我们感到温暖和鼓舞。”宋张骏说，公立医院要强化公共卫生的职责，时刻防范卫生健康领域重大风险，全面提升防控和救治能力，为切实维护人民身体健康提供有力保障。

在此次疫情防控中，中医药发挥了重要作用。如何贯彻实践好习近平总书记“做好中医药守正创新、传承发展工作”的要求？成都中医药大学副校长曾芳委员说，我们要建立符合中医整体调理、个性化治疗的诊疗模式，加强中医与现代技术融合，让传统的“望闻问切”更加精准智能，让传统中医药发扬光大。

对习近平总书记提出的“集中力量开展关键核心技术攻关”，华中科技大学附属协和医院院长胡豫委员表示：“医学科学必须不断创新，紧盯世界前沿技术，加大一些新药、新医疗设备、新技术的探索研究，推动一系列新技术新方法的临床转化应用，提升诊疗水平。”

医者仁心，广大医务工作者是人民生命健康的守护者。

作为一名长期从事肿瘤筛查和诊疗的临床工作者，中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任王贵齐委员有着切身感触，他说：“医务人员要走出医院、走出门诊，走向社会、走向基层，立足更精准更有效地防控，从源头上控制重大疾病的发生和发展，努力为人民群众提供更加优质高效的健康服务。”

广大医务工作者治病救人，教育工作者则教书育人。

百年大计，教育为本。“总书记一直很关心教育均等化等问题。”北京史家教育集团校长王欢委员说，教育事关千家万户，对群众反映强烈的突出问题，对打着教育旗号侵害群众利益的行为，要紧盯不放，坚决改到位、改彻底，办好人民满意的教育。

“十四五”规划纲要草案提出，建设高质量教育体系。对此，习近平总书记再次作了强调。

复旦大学教授丁光宏代表说，习近平总书记提出以教育评价改革为牵引，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，这可以让不同的学校“百花齐放”、发挥各自优势特长，为国家培养方方面面的人才。

有高质量的教师，才会有高质量的教育。

南京工业大学校长乔旭委员说，学校必须把教师队伍建设放在最重要的位置。培养具有家国情怀、奉献精神、创新意识和实践能力的高素质人才，需要广大教师以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业，爱岗敬业、潜心教学，在传播知识、塑造灵魂上有所作为。

2020年，习近平总书记在陕西考察时，曾在西安交通大学兴庆校区强调“坚持立德树人”。在政协联组会中，总书记再次强调“立德树人”，令西安交大党委宣传部部长成进印象深刻：“总书记的话，道出了人才培养的关键。我们要按照习近平总书记的要求，把培根铸魂、启智润心的理念融入教育的方方面面，努力建设高质量教育体系，办好人民满意的教育。”（记者姜琳、董瑞丰、郑明达、胡璐、许祖华、任沁沁、丁小溪、刘开雄、郭敬丹） 新华社北京3月6日电

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