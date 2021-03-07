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“我们来共同关心这些教育问题”（微镜头·习近平总书记两会“下团组”·两会现场观察）

本报记者  杜尚泽
2021年03月07日08:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　时间：3月6日下午

　　日程：习近平总书记看望参加全国政协会议的医药卫生界教育界委员

　　

　　“校外培训广告满天飞，‘制造焦虑、贩卖焦虑’”；“‘学生沉迷网络游戏’引发社会关注”……

　　在小学教育课堂深耕多年的王欢委员，对当前的教育问题直言不讳。

　　习近平总书记凝神静听。在这位委员发言后，他深有感触讲了一番话：

　　“培训乱象，可以说是很难治理的顽瘴痼疾。家长们一方面都希望孩子身心健康，有个幸福的童年；另一方面唯恐孩子输在分数竞争的起跑线上。别的孩子都学那么多，咱们不学一下还行啊？于是争先恐后。这个问题还要继续解决。”

　　“家长焦虑”的背后，是“唯分数论”的指挥棒。总书记一语道破：

　　“教育，无论学校教育还是家庭教育，都不能过于注重分数。分数是一时之得，要从一生的成长目标来看。如果最后没有形成健康成熟的人格，那是不合格的。现在的孩子心理问题是比较多的，有的很小的孩子心理问题一大堆。”

　　青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”。今天的他们，身处“数字化、网络化、智能化深入发展”的时代，云端课堂打破了教育围墙，但那些“成长的烦恼”也不容忽视。

　　习近平总书记说：“不仅是沉迷网络游戏的问题，网络上还有很多污七八糟的东西，未成年人心理发育不成熟，容易受到不良影响。这些问题属于社会性问题，需要社会各方面、各有关部门共同努力，研究解决。”

　　“育才造士，为国之本。”从新中国成立到今天，栉风沐雨一路走来，中国教育事业扎根广袤大地、托举民族复兴，成就举世瞩目，贡献不可谓不大。

　　尺有所短，寸有所长。习近平总书记谈到了社会关切的“教育公平”一事：

　　“解决教育公平问题不可能一蹴而就，就是在北京这个问题也很突出。所以学区房加价很高，都往好学校的片区钻啊。”

　　“教育不平衡不充分问题，跟区域发展不平衡不充分密切相关。我们应该通过提升中西部教育水平来促进中西部经济社会发展，通过解决教育不平衡带动解决其他方面的不平衡。”

　　三寸粉笔，三尺讲台系国运。习近平总书记坚定地说：

　　“我们来共同关心这些教育问题。”“对群众反映强烈的突出问题，对打着教育旗号侵害群众利益的行为，要紧盯不放，坚决改到位、改彻底。”


　　《 人民日报 》（ 2021年03月07日 01 版）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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