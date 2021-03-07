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“‘大思政课’我们要善用之”（微镜头·习近平总书记两会“下团组”·两会现场观察）

本报记者  杜尚泽
2021年03月07日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　时间：3月6日下午

　　日程：习近平总书记看望参加全国政协会议的医药卫生界教育界委员

　　

　　“武汉、湖北，刚刚过去的这一年惊心动魄啊！”

　　会场上，听闻习近平总书记感慨，很多政协委员，很多那段不平凡历程的亲历者、参与者，油然动容。

　　在武汉社区一线奔波的吴浩委员，逆行出征、白衣为甲的王辰委员……去时千里雪，归来万家春。他们向总书记讲述战疫的所见所感，讲述了载入史册的胜利背后动人的故事。

　　胡豫委员，来自地处武汉的华中科技大学，他感悟于迎战大考的齐心协力，提出要强化“公立医院姓‘公’”。

　　习近平总书记娓娓道来：“在抗疫斗争中，公立医院是中流砥柱。下一步，要继续巩固、强化、壮大公立医院，这一条是明确的。”

　　“我们抗疫斗争再次说明一个道理，在举国体制下，一方有难八方支援，能够集中力量办大事。”

　　重大历史进步都是在一些重大灾难之后，中华民族就是这样在艰难困苦中历练、成长起来的。各个行业，一曲曲惊心动魄的壮歌之后，理清思绪、盘点淬炼，再启程。

　　不同的视角，看到了抗疫的不同侧面。林忠钦委员在发言中建议，向广大青年学子讲好抗疫这堂“大思政课”，将抗疫的鲜活案例融入教材。

　　习近平总书记颔首赞许：“思政课不仅应该在课堂上讲，也应该在社会生活中来讲。这次总的背景是世界百年未有之大变局，‘两个一百年’的历史交汇期，突如其来的疫情加剧了这两个方面给人们的影响。”

　　面对“突如其来”，大江南北闻令而动、共克时艰。率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济正增长，中国交出了一份令世界瞩目的答卷。

　　“这不仅是一时之运，还有我们的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。现在这一代年轻人，也在变化之中，他们的心态、思想也在改变。”习近平总书记感叹。

　　忆往昔，思绪万千。面对当时同世界对比的落差，“心里很不是滋味”。短短几十年，已是沧海桑田。

　　“70后、80后、90后、00后，他们走出去看世界之前，中国已经可以平视这个世界了，也不像我们当年那么‘土’了……”

　　笑声里，是一代代中华儿女敢教日月换新天的苦干实干，是亿万人民敢闯敢干的豪情壮志。

　　习近平总书记接着说：“‘大思政课’我们要善用之，一定要跟现实结合起来。上思政课不能拿着文件宣读，没有生命、干巴巴的。”

　　鲜活的思政课素材，正是亿万中国人已经书写和正在书写的时代篇章。那里，有人民的英雄，有英雄的人民，有“第二个百年”新征程上的阔步向前。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月07日 01 版）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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