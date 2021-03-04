原标题：延庆区：在冰雪之上绽放教育之花

2022年冬季奥运会，就在家门口举办。届时，延庆区将协助张家口市举办雪上项目，这也为延庆教育带来新的生机。冰雪特色教育使延庆虽然地处北京远郊，但是依然绽放着属于自己的独特教育之花。

“十三五”以来，延庆区坚持教育优先的发展战略，加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，教育改革发展取得了新突破。延庆区通过内部调结构，外部引资源，强力打造特色教育。2020年，群众对教育的满意度位居北京市排名第一。

今年是“十四五”开局之年，冬奥会举办进入倒计时。根据规划，到“十四五”末期，延庆教育将融入到首都优质教育发展行列之中，教育教学质量处于生态涵养区前列。同时，教育改革发展成果更公平地惠及延庆百姓。

加快教育布局调整

新增超6000学位

如何将教育资源优化配置，这是非常考验教育人智慧的。“十三五”期间，延庆按照“学前小学扩建增容，初中资源优化调整，高中学校保持稳定”的总体思路，实施教育布局结构调整，完成第二期、第三期学前教育三年行动计划，新建、改扩建幼儿园6所，以租代建2所，统筹资源办分园3所，规范无证园8所，多种形式增加普惠性学前学位3300个，适龄儿童就近入园、接受优质学前教育得到保障。

其中，将下屯、旧县、八达岭地区中小学合并为九年一贯制学校，将延庆区十一学校小学部并入第一小学，教育资源布局更趋合理。此外，还将延庆区第一职业学校新校区、刘斌堡中学整体改造，第九幼儿园新建等工程稳步推进，北京国际奥林匹克学院、北京八一实验学校、北京海淀外国语实验学校建设项目前期工作稳步开展。

经过这样的调整，延庆区各类教育全面发展。学前三年毛入园率达到95%，公办幼儿园在园幼儿占比达73%，普惠性幼儿园覆盖率达99.8%，“幼有所育”水平位列全市第三，无证办园现象得到全面清除。义务教育就近入学率达到99%以上，高中阶段毛入学率达到98%以上，高考上线率保持在98%以上，连续5年稳步提升，高考质量在生态涵养区保持前列，7名同学考入清华大学和北京大学。

据了解，“十四五”阶段，延庆将继续加快教育布局调整。按期完成一职、刘斌堡中学等建设工程，实现三小、世园小学等新建改扩建项目开工，新增中小学和学前学位6000余个，保障入学入园需求。

深化“延海”合作

加强国际资源对接

延庆教育的发展，除了在内部优化调整结构之外，还不断从外部引入优质教育资源，其中，“延海”教育合作的成效尤为显著。

“十三五”期间，有29所中小学与海淀区优质中小学结对，22名教研员“拜师”海淀教研员，建立26个海淀名师驻延工作室，指导提升教师专业水平。

除了引入海淀的资源，延庆还向北京市优秀老师抛出“橄榄枝”。“十三五”期间出台了引进北京市优秀教师管理办法，引进市区优秀教师6名，引领带动教师发展和教育质量提升。

“十四五”期间，延庆还将继续引进优质教育资源，深化“延海”教育合作。具体而言，将稳步推进首师大附属学校建设，高质量实施第二小学、第三小学、第十一中学城乡一体化建设项目，强化合作成效，注重成果运用。

此外，还将引进北京奥林匹克学院、北京八一实验学校、北京海淀外国语实验学校来延庆办学，充分发挥优质教育资源的引领带动作用。

除了在北京市范围的引进资源，“十四五”期间，延庆还将加强与世界发达国家和地区的教育合作，将继续选派优秀干部教师参加境外高级研修培训，支持中小学校与境外同类校建立长期稳定的交流合作关系，支持学校聘请外教，参与中小学英语教学改革项目。扩大延庆一职招收外国留学生规模，重点接收“一带一路”沿线国家学生。

大力发展特色教育

冰雪运动纳入课程

教育的均衡发展是底色，特色教育则是“亮色”。“十三五”期间，借助世园会、冬奥会筹办、校园足球的发展，延庆“借势扬帆”大力发展特色教育。

“十三五”期间，延庆区将奥林匹克教育、冰雪运动和足球纳入学校体育课程。其中，校园足球从“全面普及”迈向“提升质量”，校园足球“延庆模式”在全市领先、全国有名，延庆区还被教育部认定为全国首批青少年校园足球“满天星”训练营。

“十四五”时期，延庆区将实施校园冰雪运动特色发展行动计划，创建延庆赛区奥林匹克教育实践模式。加大冰雪进课堂力度，将奥林匹克教育与冰雪运动纳入体育课程，每年不少于10课时。每年组织学生参加滑雪、滑冰技能培训，加强区级青少年冰雪运动队伍建设，培养冰雪运动后备人才。加强各区级奥林匹克教育示范学校、冰雪运动特色学校建设。

同时，延庆区还将创建全国青少年校园冰雪运动试点区，设立10所北京冬奥会“同心结”学校，培养高水平冰雪运动后备人才，使冬季体育运动普及与竞技水平同步提升，凸显延庆教育的冬奥特色。文/韩合心

教育官员说

师资强劲是教育不断发展的“动力”

——常迎六（北京市延庆区委教育工委书记）

“十三五”期间，延庆区除了不断优化教育布局，进行教育综合改革，还在教师队伍培养上花了大力气，下了深功夫。

五年中，延庆区精准补充紧缺师资647人，基本满足教育改革发展需求。与“十三五”初期相比，本科及以上学历教师占比由83.8%提高至89.5%，中高级职称教师占比由58.2%提高至60.7%；在职特级教师数量由10人增至18人，“延庆名师”由46人增至57人，新增正高级教师14人。

“十四五”期间，盘活干部教师队伍的步伐依然不能停。按照北京市教委关于中小学校长交流任职试点工作部署，未来将完成海淀区和延庆区部分校长双向交流任职工作。继续深化“区管校聘”等人事制度改革，逐步形成配置合理、有序流动的教师队伍新格局。

师资力量的强劲是教育不断发展的“动力”，有了这股力量，延庆区的教育在“十四五”期间必定将焕发新面貌。

摄影/鲁书华

(责编：宋晨、宋鹤立)