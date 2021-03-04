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大兴区：将教育发展作为百姓幸福的“新窗口”

2021年03月04日08:51 | 来源：北京青年报
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原标题：大兴区：将教育发展作为百姓幸福的“新窗口”

大兴区第四届小学中华古诗文大会现场，大兴区委教育工委书记周爱彬出席

在刚刚过去的2020年年底，被称为“京南教育新高地”的大兴区，再次以教改动作的大手笔，让业界惊叹“京南教育新高地迅速崛起”！

继海淀教师进修学校首家分校在大兴区落成后，该区同一天还引进了北京一零一中学、北京市海淀区五一小学、北京市海淀区实验小学、北京语言大学这四所海淀区的优质校。

这样接二连三的教改举措，只是大兴近年来作为京南教育新高地崛起的缩影。“十三五”期间，大兴区教育财政总投入188.33亿元；“十四五”期间，大兴区计划推进教育设施建设93所，其中幼儿园50个、小学23个、初中8个、高中1个、一贯制学校11个。

大兴区教育通过推进义务教育均衡发展成为“新突破”，将优化区域教育资源配置作为“新支点”，将落实区域教育发展条件作为“新引擎”，逐渐把教育发展作为大兴经济社会发展的“新动力”，成为百姓幸福生活的“新窗口”。

新突破：“强力外援”助力义务教育

义务教育水平，往往被看作是衡量区域教育水平的标尺。 一直以来，大兴区委区政府高度重视义务教育发展，将义务教育优质均衡发展列入政府重要议事日程。为了促进均衡义务教育发展，在大兴领导班子中有一个“教育业务群”， 区委书记、区长、区委副书记、区委宣传部长、主管教育副区长，以及各委办局都是这个业务群的成员。在“十三五”期间，围绕“新国门·新大兴”和首都南部教育发展新高地目标，针对推进义务教育优质均衡发展、体制机制改革等教育议题，“教育业务群”的成员们定期组织召开会议，讨论教育相关问题并协调相关部门开展工作。

如何将义务教育的均衡化落到实处，大兴区一直在寻找突破口。

一方面，大兴继续强化师资力量的培养。2020年11月24日，“大兴区教师进修学校与海淀区教师进修学校合作办学签约仪式”举行。作为“全国教师教育的排头兵”，海淀区教师进修学校的引入，对提升辖区内教师的教研能力无疑是重大突破。未来，双方在教育均衡化探索、教师跨区间交流与培训、教育办学模式的创新等方面开展深入合作；在教师研修、学科基地建设、课程建设、中高考改革实施等方面增强互动，不定期开展专题研讨交流互动，带动大兴区科研、教研能力和水平提高。

此外，大兴区另一个教改大动作是一天内引进了海淀区四所顶尖名校。北京一零一中学、北京市海淀区五一小学、北京市海淀区实验小学、北京语言大学这四所学校，覆盖大、中、小各个学段，无疑对京南教育高地的迅速崛起具有里程碑意义。

在外引上，大兴持续加大优质教育资源引进力度，广泛吸引海淀、西城等教育强区资源。重点向大兴南部地区、大兴国际机场安置房地区、城乡结合部等优质教育资源薄弱区域倾斜；满足临空经济区建设对教育高质量的需求，积极与北京市教委、北京师范大学附属实验学校对接沟通，全力推进北京第四实验学校建设项目，预计2023年完成项目建设任务。同时，大兴区教委还将对引进的42所优质校进行总结分析，进一步增强实质性合作，实现“名校”资源运用的最大化。

新支点： 优化教育资源配置 新增6万学位

通过“内升外引”，将义务教育的整体水平提升后，如何做到优质教育的合理配置，也是考验“教育业务群”成员的问题。但无疑，这是大兴区教育发展的新支点。

近年来，大兴区通过新建、改建、接收居住区配套等方式，增加各类基础教育设施学位供给，积极应对“全面放开二孩”政策带来的入学入园高峰。

2020年，大兴教育再接再厉，完成大兴一中西校区、庞各庄棚户区改造配套中小学3所，解决中小学学位6120个；完成大兴四幼、三合庄幼儿园等5所幼儿园改造，解决幼儿园学位1320个。2020年，共审批民办园6所，提供学位960个；备案社区办园点2个，提供学位208个。2020年较2019年多招收小班幼儿4000余名。

“十四五”期间，大兴区计划推进教育设施建设93所，其中幼儿园50个、小学23个、初中8个、高中1个、一贯制学校11个。计划新增幼儿园学位17310个、小学学位28320个、初中13800个、高中2430个共计6万余个。

新引擎：教育经费花在“刀刃”上

无论是义务教育的均衡还是教育资源的配置，都需要强有力的资金保障来支持。

近年来，大兴区财政始终把教育发展作为财政支出的优先保障重点，着力确保教育投入“两个确保”到位。2019年，一般公共预算教育支出47.68亿元，与2018年同期相比增长12.03%。在校学生生均公共预算教育支出3.7万元，比2018年增加0.22万元。强大的教育经费支持，成为大兴教育发展的“新引擎”。

除此之外，大兴区的教育经费还花在“刀刃上”，积极落实教师待遇，不断提高教师收入。

2020年，大兴区常住人口控制数为193万人，已配备教育系统编制11465名，另有临时辅助用工3991名。大兴区通过加大资金筹措力度，落实教师工资各项津补贴、乡村补助等待遇，逐步提高教师工资收入水平。值得一提的是，大兴区还积极完善绩效工资改革及校长职级制改革，预计到2021年年底，将投入9.5亿元。

当前，大兴教育处于机遇最好、平台最好的时期，特别是大兴机场的投运，榆垡镇国际航空枢纽地位日益凸显。通过不断的教育投入，更科学的规划，更有创新的教育合作，首都南部教育发展新高地必将迅速崛起！

教育官员说

“两个新”打造大兴教育新面貌

——赵建国（北京市大兴区教育委员会主任，大兴区人民政府教育督导室主任）

“十三五”期间，大兴区教育财政总投入188.33亿元，2019年区教育财政拨款数为54.85亿元，比2016年的42.03亿元增长了30.5%；生均教育事业费均逐年增长，平均增长率为9.86%；生均公用经费平均年增长率为30.09%。

有容乃大，贤聚则兴。大兴区“十四五”教育规划的战略定位，可用两个“新”来表述。一方面是把大兴教育的发展作为大兴经济社会发展的动力源，即“新动力”。用教育的发展吸引人才，用教育的发展促进营商环境的优化，用教育的发展来提升人民生活质量，从而促进经济社会发展，这叫作新动力。另一方面，把大兴教育的发展作为大兴百姓幸福生活的“新窗口”。教育和老百姓的获得感和幸福感息息相关。通过提升教育质量，孩子在家门口就能上好学校，老百姓的幸福感和获得感就会有大幅提升。

大兴“十四五”教育发展战略目标，是继续打造首都南部教育发展新高地。这需要全区上下一心，共同推动教育发展。政府、学校、社会、家庭四个方面要共同发力，四位一体，促大兴区教育发展走在北京市前列。

文/王方华 供图/北京市大兴区教育委员会

(责编：宋晨、宋鹤立)

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