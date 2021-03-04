原标题：西南民大：大学生双语志愿服务助力民族团结

近日，西南民族大学获批立项的国家民委全国民族团结进步创建重点扶持项目“大学生双语志愿服务 助力各民族交往交流交融”顺利完成项目执行工作。

据西南民族大学团委相关负责人介绍，民汉双语志愿服务团围绕铸牢中华民族共同体意识主线，结合志愿服务、专业实践和科普教育到民族地区和社区开展工作，以“常态化、规模化、特色化、专业化”为建设目标，开展民汉双语志愿服务，促进各民族交往交流交融。项目被评为“第八届四川省青年优秀志愿服务项目”。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，双语志愿服务团的成员积极参加社区（村）基层青年服务志愿队伍，利用自身语言优势开展科学防疫知识宣讲。

“我们提供双语服务，教来自民族地区的老年人如何正确佩戴口罩。”据该校青年志愿者协会会长高刚介绍，学校附近的西航港街道机场路社区里，来自民族地区的居民和老年人比例较高，大学生志愿者在为他们提供双语敬老服务的同时，全年还针对疫情防控知识组织了宣传活动。

疫情期间，在成都市三六三医院的门口，西南民族大学组建的“爱心医疗与公共卫生服务团”志愿者帮助来自民族地区的居民使用健康码、测量体温，并提供双语导诊服务。西南民族大学红十字会会长季洁表示，“一直以来，我们大部分的活动都是在学校内，当我们走出校门，用实际行动践行‘人道、博爱、奉献’精神时，我感到很自豪。”

据介绍，服务团坚持将志愿服务与思想浸润相结合，该校商学院“红心筑梦”民汉双语志愿服务小分队前往四川省阿坝藏族羌族自治州红原县中学，围绕“铸牢中华民族共同体意识”组织召开主题班会；民汉双语服务团定期赴成都洗面桥社区等开展结对帮扶，为空巢老人提供文字翻译、心理抚慰和法律援助等服务。

双语服务团还坚持将专业知识和民汉双语科普相结合，助力民族地区脱贫攻坚。2020年暑假，西南民族大学畜牧兽医学院双语科普暨暑期社会实践团队连续第三年奔赴红原县，开展了以“送科学养殖技术进牧区，疫病防控助脱贫攻坚”为主题的双语科普宣传实践活动。

四川省科技扶贫万里行牦牛产业服务8团首席专家、西南民族大学畜牧兽医学院教授彭忠利等10名教师和12名含藏汉双语专业学生组成的实践团，深入高原牧区，开展了“牦牛科学养殖技术”“犊牛腹泻疾病防控知识技术应用”“窝圈燕麦种植实用技术”等多场专题双语科普讲座，发放了科普图册500余册和多种实用物资，并有针对性地给予牧民和基层畜牧工作人员指导和建议。

“下一步，我们要强化服务团建设和志愿服务工作，在疫情防控常态化背景下，推进志愿服务能力升级。”西南民族大学团委书记方小伍表示。

汪龙华 中青报·中青网记者 王鑫昕 来源：中国青年报

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