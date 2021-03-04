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全国政协委员戴立益：从小学作业量到大学水课，教育热点一个都不能少

2021年03月04日08:31 | 来源：中国青年报
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原标题：全国政协委员戴立益：从小学作业量到大学水课，教育热点一个都不能少

　　近日，全国政协委员、华东师范大学副校长戴立益正在抓紧修改自己的提案。去年，他提出的“建议将体育上升为第四大主课”以及“建议体育成绩进高考”的提案就是热门，紧随而来的教改政策是“体育中考占分逐步探索增加到100分”。今年全国两会，他带来的5份提案每一份都有各领域教育专家的“幕后支撑”，从小学生作业量，到大学“挤水课、建金课”，他再次涉及教育热门议题。

　　戴立益所在的华东师范大学，体育学科名列全国第三。他也曾在2014年至2016年兼任华东师范大学第二附属中学的校长。“学生的全面发展和教育事业的工作母机——师范教育，是我多年关注的热点。”戴立益说。

　　他带来的5份提案分别为“关于深入推进中小学教师评价改革的提案”“关于加强教育督导促进中小学生身心健康的提案”“关于倡导新师范构筑高质量教师教育体系的提案”“关于构建‘四位一体’评价体系，努力挤除水课，着力建设金课的提案”和“关于实施高中教育普及化，提高我国劳动人口素质的提案”。

　　其中，关于中小学教师评价改革，他认为当前主要还是通过学生分数和升学情况来评价中小学教师。“对老师的评价模式如果不变，你让老师们如何不应试？如何真正给学生们减负？”戴立益建议，对教师的评价应从简单问责转向促进发展，应有“多主体教师的不同评价方式”，综合考察教师教学管理的各项要素，并出台配套措施。

　　他的第二份提案希望通过“有效的教学督导”从根本上解决中小学校作业太多的问题。他建议，加强县级政府专职、兼职督学对中小学校落实学生减负相关规定的督导，对违反规定的学校，明确整改责任人、整改举措和时间节点，必要时对整改效果进行二次督察。

　　由中国儿童中心主编的《中国儿童发展报告（2019）》显示，在上学日，平均每个儿童的校外生活时间分配中，花费时间最多的类别是做作业（包括学校作业、课外班作业、家长布置的作业、其他作业），占时87.85分钟（其中学校作业平均占时62分钟）；其次是外出游玩（45.82分钟）；第三是电子产品使用时间（43.24分钟）。

　　戴立益说，根据他和华师大体育与健康学院教师团队的调研，我国大中小学生出现了明显的体能下降情况。此外，学生近视率居高不下、心理问题增多，学生睡眠时间严重不足。戴立益认为，这主要是“学业过重”造成的。“减负喊了多少年？教育部早就规定中小学校一个学期只能有1-2次统考。但实际情况呢？月月考、周周考的学校比比皆是。”戴立益说，不解决作业多、学业重的问题，我国中小学生的身心健康就不易实现。

　　针对我国劳动力人口平均受教育年限相对较低的情况，戴立益在他的第五份提案中写道，高中教育应普及化。他建议，建立国家资历框架和高中阶段学习成果认定等制度，利用信息技术将高中阶段教育资源向成人开放。

　　此外，他还对大学阶段出现的“水课”问题提出了解决方案。“我的主要观点是，小学、中学考试少一点，作业少一点；大学的日常学习倒是可以多考考，过程评价多一些。”他注意到，目前不少大学仍然存在“因人设课”的问题，有的教师日常花大力气在科研上，上课就“特别水”——内容陈旧、拖沓、低浅，对课堂教学管理宽松，对学生学习要求放任。戴立益认为，这种做法，从某种程度上来说，是对个人、学校和国家的不负责。相比中小学，他觉得大学反而应该再多一些有挑战、有难度、有深度的“金课”。

　　记者注意到，戴立益去年就提出“体育进高考”相关提案。今年，他将更加重点关注体育要不要进高考、如何进高考、进了以后怎么考的问题。

　　“应有体能和运动技能的双重考虑，是一种发展性、过程性的评价。”戴立益注意到，体育进中考后，一些培训机构伺机推出体育应试类培训，但他认为，这种应试只是一种阶段性的现象。“体育中考、高考指挥棒导向的逐步明确，能引起全民对体育的重视。”他还认为，“体育进高考不是‘为高考’，而是让学生兼得提高身体素质与享受乐趣。”

　　中青报·中青网记者 王烨捷 来源：中国青年报

(责编：宋晨、宋鹤立)

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