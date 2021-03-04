原标题：基础教育：从“有学上”到“上好学”

“十三五”期间，我国基础教育越来越受到重视。紧紧围绕促进公平、提高质量这一发展主线，努力从“有学上”向“上好学”迈进。从对公平的需求到对质量的追求，教育朝着更加光明的未来走去。

我欣喜地看到，基层教育探索实践创新越来越多，育人方式变革与新课程改革持续推进，孩子们将选择权握在自己手中，全面成长成为现实。走班制、选课制、课程整合等一系列真招实招落地，逐渐显出成效。比如，我所在的谢家湾小学，基于学生未来发展的核心素养和关键能力进行课程整合，尊重学生基础性、综合性学习规律，满足学生自主性、选择性学习需求。多年来，谢家湾小学每天上午9点上课，全校上下课没有铃声，长短课结合，取消统一大课间；学校改革授课内容，整合课程体系，将国家、地方、校本三级共十几门课程整合为道德与法治、语文、数学、英语、体育、科学、艺术等7门课程。学校广泛开展辩论赛、故事会等活动，鼓励学生参与各类社团，分类施教。目前，这些探索实践取得了良好效果，孩子们不仅阳光自信、充满活力，而且身心健康、成绩优秀。2018年，学校还获得全国教育领域第一个中国质量奖。

这样的改变，只是我国基础教育改革发展的一个缩影。五年来，我国义务教育保障日趋完善。截至2020年年底，全国义务教育阶段20万建档立卡辍学学生实现“动态清零”，历史性解决了长期存在的辍学问题；五年来，高中如期实现基本普及目标。截至2020年年底，全国高中阶段教育毛入学率达91.2%，实现了中央要求的高中阶段教育90%普及目标；五年来，教育制度愈发健全。《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》出台，为保障中小学教育教学自主权、扩大人事工作自主权、落实经费使用自主权提供了有力保障。

今年全国两会，我带来了一份关于教育投入向学前教育和义务教育倾斜的议案，建议国家继续加大教育经费投入力度、优化教育经费投入结构，由教育大国向教育强国迈进。

（本报记者晋浩天采访整理）

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