张国圣 李宏

原标题：用优秀传统文化浸润孩子的心田

【代表委员履职记】

牛年伊始，全国人大代表、重庆市大足区委书记于会文便收到了一本最新修订的人教版七年级下册《中国历史》，拿着这本书，他如获至宝，因为这本义务教育教科书编入了大足石刻的图片和文字。他相信，大足石刻所展现的优秀传统文化理念一定能浸润孩子们的心田。

回忆起这几年的人大代表履职经历，于会文感慨，最满意的一件事就是在2020年的全国两会上提交了《关于将大足石刻编入国家统一发行教材的建议》。

2019年年底，于会文从四川省生态环保厅调往重庆市大足区任区委书记。尽管岗位有变动，于会文始终牢记代表身份，带着强烈的责任感和十足的干劲认真履职，为人民代言。抵达大足后，于会文调研的第一站就是大足石刻景区。在听完大足石刻的现场解说之后，于会文深深为之震撼，久久不能平静。

“大足石刻是继敦煌莫高窟之后第二个被列入世界遗产名录的中国石窟，文化艺术历史价值极高，造像中蕴含的‘慈、善、孝、义、廉’等中华民族传统价值理念，彰显了中华民族优秀文化的无穷生命力，理应在青少年教育中发挥更加积极的作用。”于会文说。

为此，2020年全国两会期间，于会文提交了《关于将大足石刻编入国家统一发行教材的建议》，并得到了采纳。大足石刻以图文并茂的形式，跃入《中国历史》七年级下册第12课《宋元时期的都市和文化》，今年春季开学，就能出现在孩子们的眼前。

到大足工作以来，于会文始终把大足石刻的研究保护利用当作头等大事，努力让大足石刻更好地活在当下、服务当代，切实扮演好大足石刻“守护人”的角色。

当前，大足区正围绕“打造世界一流的石质文物保护科研基地、世界一流的综合性学科、世界一流的人才团队和世界一流的旅游景区”目标，加快把大足石刻研究院建设成为世界知名研究院，形成“北有敦煌、南有大足”的学术双星，吸引更多人到大足深度体验石刻艺术的独特魅力。

与此同时，大足区高标准建设大足石刻文化公园，努力将其打造成世界文明交流互鉴的重要载体、中国传统文化传承的重要基地、石窟寺国家遗址公园的重要支撑、巴蜀文化旅游走廊的重要引领，并与敦煌、龙门、云冈一起争取中国石窟寺国家文化公园建设，着力把大足石刻打造成中华文化重要标志。

“抓好大足石刻的研究保护利用，既要练好内功、打造‘长板’，又要扩大朋友圈、优势领跑。”于会文认为，大足石刻是重庆市目前唯一的世界文化遗产，是大足的金字招牌，有其独特性和唯一性，要发挥优势做好大足石刻这篇大文章。

“我期待，有更多游客在世界行走、到大足停留！”谈及对“十四五”的期盼，于会文和全区人民有一个“小目标”：到“十四五”末，大足石刻文化公园全面建成，核心景区年接待游客达到350万人次。今年，大足区将建成投用大足石刻游客中心等一批文旅项目，进一步做大世界遗产游、做强温泉养生游、做靓醉美乡村游。

（本报记者 张国圣 李宏）

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