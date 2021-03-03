原标题：加强教育督导促进中小学生身心健康

【代表委员履职记】

“当前，中小学生体能下降的问题仍然突出，睡眠时间不足，近视率居高不下，营养过剩、心理问题增多，中小学生的身心健康最要重视。”全国政协委员、民进上海市委副主委、华东师范大学副校长戴立益日前接受记者采访时表示。

曾兼任华东师范大学第二附属中学校长的戴立益，长期关注中小学教育教学改革。去年两会期间，他提交的一则“在加强中考体育基础上适时推行高考体育政策”的提案引发热议，“体育要不要进高考”，一时成为焦点议题。

戴立益认为，中考体育的分值占比普遍较低，难以引起重视。依托华东师范大学体育与健康学院的调查和研究，他建议，在加强和完善中考体育基础上适时推行高考体育政策，真正落实德智体美劳“五育并重”。戴立益告诉记者，这一年间，他在持续跟进“体育进高考”这一课题，今年两会，他还将提交关于加强教育督导促进中小学生身心健康的提案。

戴立益给记者列举了一组数据：某地级市2020年12月11日至2021年1月11日开展的一项关于中小学生身心健康的问卷调查结果显示，60.94%的家长认为自己的孩子身心健康存在一些问题。在影响孩子身心健康发展的因素中，学业压力占90.63%，家长给予的期望值占62.5%，与家长、同学等沟通方式占53.13%，新媒体产生的负面影响占45.31%，综合来看，受调查者认为学业压力依旧是影响孩子身心发展的首要因素。

“体育能不能进高考的课题，值得探讨。”戴立益说，“我们很多老师都有感触，小学生身体素质比初中生好，初中生比高中生好，随着学业压力加大，学生运动的时间越来越少。如果能从高考层面加以引导，让学生和家长更加重视体育，重视提高身体素质，引导更多学生将提高体能和提高运动技能结合起来，享受运动的乐趣，或许他能从中找到一项终身喜爱的运动，这会受益终身。”

“当然，这是理想的状态，最终是落到关注人的发展。”戴立益同时提出，体育进高考，怎么进，考哪些内容，怎么评价，需要更加全面细致的考量，“这个课题，我会继续盯下去”。

教师教育和师范生培养，也是戴立益一直关注的焦点。他所在的华东师范大学是新中国第一所师范大学。去年两会期间，戴立益提交了关于师范大学打造“六年一贯制”卓越教师培养模式的提案，得到了会内外的广泛认同。今年，聚焦教师培养，戴立益精心准备了关于倡导新师范构筑高质量教师教育体系的提案。

他告诉记者，当前教师教育体系存在着基础教育高学历教师占比低、智能教育与教师教育尚未实现有机融合、教师职后培训与专业发展契合度低、整体规划统筹弱等问题。为此，建议探索“4+2”培养模式，实现本硕一体化培养，探索由通识教育和专业教育、教师教育和智能教育、融合教育和准入职实践等三段相互独立又贯通一体的本硕连读教师培养模式。

同时，强化过程性评价，遵循教师专业发展的规律和阶段性特征，整体设计职后培训和研修体系。“利用现代信息技术，实现精准画像、因材施教，激发教师和学生的潜能，培养更多优秀的未来教师。”戴立益强调，在师范教育体系中融入智能教育，不应以简单开设几门课程，掌握几项技术为目标，而是要以全面提高师生信息素养和智能水平为目标，促进教与学的能级和效率提升。（颜维琦）

《光明日报》（ 2021年03月03日 04版）

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