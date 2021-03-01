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形成评价科学、规范有序、竞争择优的职称制度

丁雅诵
2021年03月01日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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前不久发布的《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见》，为高校教师们带来不少利好消息：克服唯论文、唯“帽子”、唯学历、唯奖项、唯项目等倾向，不以SCI（科学引文索引）、SSCI（社会科学引文索引）等论文相关指标作为前置条件和判断的直接依据，推行代表性成果评价，适当延长基础研究人才、青年人才等考核周期……这一份“动真格”的文件既为高校教师职称评审作出顶层设计，也让高校人才评价导向回归教书育人的初心。

长期以来，高校教师职称评审存在一些不良倾向。比如重科研轻教学，评职称往往更看重发了几篇论文、拿了几个课题，而教学质量好不好、学生是否满意等内容却容易被忽略；比如科研水平简单量化，在评价教师学术能力时，常常更注重论文发表刊物的影响因子和引用率，而论文本身的学术价值反倒被轻视；还比如评审指标忽视学科差异，公共课教师、思政课教师等申报科研项目难度大……种种问题的解决依赖于体制机制的革新。

改革高校教师职称评价，重点在“破”。而破“五唯”的关键在破“唯”字。事实上，论文数量、项目级别、经费规模等都是评价教师的重要方面，但如果仅以此作为职称评审的唯一依据，无疑是不科学的。完善职称评价标准，从内容上说，应突出教育教学能力和业绩，高校教师的第一身份是教育工作者、第一职责是教书育人，认真履行教育教学职责是评价教师的基本要求；从方式上说，应推行代表性成果评价，注重代表性成果的质量、贡献和影响，防止简单量化，从而引导广大教师坚守初心、潜心钻研、铸造精品。

改革高校教师职称评价，难点在“立”。创新评价机制，就必须遵循高校教师职业特点和发展规律，这其中最重要的一条就是实行分类评价，避免“一把尺子量到底”。具体而言，就是把教师按照岗位类型、学科领域、研究类型、专业门类等进行分类，有针对性地评价不同类别教师的实绩、贡献和能力。令人欣喜的是，当前部分高校已经开始了有益探索。

“得人之要，必广其途以储之。”在职称改革的这场硬仗中，高校需用好下放的评审权，因校制宜，制订好本校的评价办法与实施方案。只有坚持以人才培养为核心，以品德、能力和业绩为导向，形成评价科学、规范有序、竞争择优的职称制度，才能让高校教师更具获得感、成就感，从而激发高校内生动力与人才创新活力，这对于加强高校教师队伍建设、促进高校治理体系和治理能力现代化、推动高等教育事业发展都具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2021年02月28日 05 版）

(责编：李依环、熊旭)

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