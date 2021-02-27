“知识就是力量”“高考改变命运”，这不仅是家喻户晓的励志口号，也是许多1977级大学生人生转折的真实写照。久旱逢甘霖的渴望、复习备考的紧张、金榜题名的喜悦……凡是经历过恢复高考的大学生，回忆起1977年的高考往事，都是记忆犹新。

1976年6月，我高中毕业。作为家里的长子，我到福建龙岩江山公社铜砵大队耕山队插队。插秧、割稻、耘田、砍柴……那段日子十分辛苦。但艰苦的生活并没有消磨我对知识的渴求，在万籁俱寂的山沟里，我将手头一本伏尼契的《牛虻》看了一遍又一遍。有时候我会想，我的大学在哪里？上大学会不会永远是一个虚无缥缈的梦？

所以，1977年10月，当听到恢复高考的消息时，我们这些知识青年喜悦兴奋的心情可想而知。福建省招生委员会在《福建日报》公布招生简章的时间是11月5日，考试时间是12月16、17日。距离考期只有40多天，所有人都全力以赴、分秒必争。

1977年，全国在福建招生的高校仅有20所，其中有12所外省高校只招收外语或艺术、体育类，招收文史专业的外省高校只有北京大学、吉林大学、复旦大学3所，招收的人数屈指可数。招收专业较多的是福建本省的厦门大学和福建师范大学，对文学感兴趣的我因此报考了三个志愿，第一、第二志愿是福建师范大学中文系、历史系，第三志愿是厦门大学汉语言文学专业。

经过一个多月紧张的复习备考，12月16、17日，大家带着兴奋、好奇、期待、憧憬的心情奔赴考场。1977年高考文科考四门，分别是语文、数学、政治、史地，总分400分。当年福建省高考的文科体检线是210分，我后来知道自己考了302.1分，超过体检线近百分。当年招生意见中有这样的规定：录取学生时要优先保证重点院校。因此，我被有优先录取权的第三志愿厦门大学录取。

1977年，高考考场内外贴着“一颗红心，两手准备”“国家在期待你们，人民在期待你们”等标语。确实，不仅我们自己对高考抱有期待，国家和人民对恢复高考后的第一级大学生也抱有很高的期待。我们这一级大学生也没有辜负大家的期待，怀揣着报效祖国的强烈愿望，成为改革开放的中坚力量。

（作者为浙江大学教授、厦门大学1977级大学生，本报记者丁雅诵整理）

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