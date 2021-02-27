本报记者 张 烁 丁雅诵 吴 月

1978年春，北京大学迎来恢复高考后录取的第一批新生。

资料照片

1977年，一名女青年在北京参加高考。

资料照片

1977年，考生在高考考场答卷。

资料照片

高考恢复了！

1977年10月21日的《人民日报》，被人们争相传阅。这个好消息犹如一记春雷，让成千上万的人激动不已。他们在田间地头、在工厂车间、在牧场矿山重拾书本，看到了知识改变命运的希望。

“今年高等学校的招生工作有了重大改革。”“实行自愿报名，统一考试，地、市初选，学校录取，省、市、自治区批准的办法……”这一决定，重启了停滞11年之久的高考。当年，全国570万考生参加高考，录取新生27.3万。我国迎来了尊重知识、尊重人才的春天。

改革先声

“把最优秀的人集中在重点中学和大学”

1977年的中国，人才青黄不接，国民经济几乎到了崩溃的边缘……没有人才，怎么实现现代化？邓小平同志与中央两位领导同志谈话时指出：“要经过严格考试，把最优秀的人集中在重点中学和大学。”

1977年8月初，科学和教育工作座谈会召开。一大早，时任武汉大学化学系副教授的查全性就来到会场，他在一张纸上打着草稿，也许是太激动，铅笔尖断了好几次。“招生，是保证大学教育质量的第一关。它的作用，就像工厂原材料的检验一样……”查全性的话，引起了与会者共鸣。

座谈会上，邓小平问道：今年是不是来不及改了？

大家表示：今年改还来得及，最多招考时间推迟一点。

邓小平当即表示：今年就要下决心恢复从高中毕业生中直接招考学生。

8月8日，邓小平在会上讲了关于科学和教育工作的几点意见。这篇讲话，使教育战线成为当时全国各条战线拨乱反正的先声。

可是，此前全国高等学校招生工作会议已决定继续维持“自愿报名、群众推荐、领导批准、学校复审”的招生办法。怎么办？8月13日，根据邓小平指示，教育部再次召开全国高等学校招生工作会议。这个会，足足开了44天。

“由于这时正在召开的党的十一大未能完全纠正‘文化大革命’的错误理论，招生工作会议受到影响，招生方案迟迟定不下来。”山东省教育厅原副厅长马庆水回忆道。

9月19日，邓小平和教育部主要负责同志谈话，希望教育部门的同志大胆解放思想，争取主动。在邓小平的推动下，全国高等学校招生工作会议到9月25日终于有了结果。

10月5日，中央政治局讨论通过了招生工作文件。10月12日，国务院批转教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》和《关于高等学校招收研究生的意见》两个文件，宣布当年立即恢复高考。

改变命运

“幽暗的隧道里出现了一道亮光”

“高考恢复了！”深秋正午，黑龙江集贤县生产建设兵团的大喇叭响起广播。知青尤劲东激动得说不出话来。北大荒的草垛上，他不知多少次哼唱着交响乐旋律，现在，改变命运的机会就要来了！

整整11年，找不到出路的年轻人涌向了社会。“当时的高考对我们那一代青年人来说，犹如幽暗的隧道里出现了一道亮光。”复旦大学教授褚孝泉说。

喜讯传来时，湘西山沟的工厂里，21岁的赵政国正伴着震耳欲聋的车床轰鸣声做工；江苏宜兴林场，插队知青徐沛然忙着搅拌农药；福建龙岩江山公社铜砵大队，知青刘海峰刚刚结束手头的活计……“那真是‘忽如一夜春风来’，大家奔走相告，广大知识青年压抑已久的学习热情和奋斗意识被点燃了。”1977级考生、浙江大学教授刘海峰回忆。

一时间，全国各地的新华书店人潮涌动，很多考生全家出动，连夜排队抢购复习材料。曾于60年代前期出版的一套“数理化自学丛书”，创下了发行7395万册的纪录。

广大考生努力填补知识空白，积极复习备考。隆冬时节的松花江畔，在田间劳作了一天的陈宝泉挑灯夜战，“我们那时用柴油灯，看一晚上书，第二天鼻孔都是黑的。”

1977年11月28日至12月25日，全国570万考生走进了高考考场。这场来之不易的考试，让无数人的命运发生了重大转折。

1977年高考后，赵政国进入中国科学技术大学，如今是中国科学院数学物理学部院士。还有艺术家尤劲东、深圳市艺术教育委员会原秘书长徐沛然、中国教育报退休记者陈宝泉……

“我们家四代务农，从来没有出过一个高级知识分子，更没有人上过大学，我把四代人的梦想实现了。”1977级考生、国家档案局原局长杨冬权笑着说。

人才强国

“多出人才、出好人才”正在成为现实

一张黑白照片，记录了那个生机盎然的春天。这是1978年春，北京大学新生入学时拍摄的，“迎新站”横幅格外醒目，9名新生或推小车，或提行李，脸上都洋溢着灿烂的笑容。

“到了大学图书馆，古今中外什么书都有，真想一下子把所有书都看完。”被南京大学录取的杨冬权，每天都琢磨着怎样在图书馆抢到一个位置。如饥似渴的学习精神，在当时各地的大学蔚然成风，这些“超龄”大学生们，争分夺秒想把失去的时光追回来。

这些新生中，有矢志报国的地球物理学家黄大年，有高分子化学、物理化学专家李永舫，也有经济学家钱颖一……高考制度的恢复，吹响了“知识改变命运”的时代号角，为创造中国奇迹、为我国实现从人口大国向人力资源大国的历史性转变，奠定了坚实的人才基础。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。“多出人才、出好人才”的目标正在成为现实。今天，从“神舟”系列飞船、探月工程、杂交水稻到高性能计算机、高温超导研究，从三峡工程、南水北调、西电东送、西气东输到中国路、中国桥、中国港、中国高铁等亮丽的“中国名片”……我国国民经济建设的主战场上，处处活跃着高素质人才的身影。

教育部数据显示，恢复高考40多年来，我国普通本专科招生数累计1.4亿，高等教育毛入学率由1977年的2.6%增长到2020年的54.4%，我国已建成世界上最大规模的高等教育体系，培养了逾亿名高素质专门人才。

如今，站在实现“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，我们有信心期待，高考制度将继续为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦提供源源不断的人才支撑！

版式设计：蔡华伟

(责编：何淼、万鹏)