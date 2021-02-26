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孩子上网成瘾 家长先检讨自己

2021年02月26日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　如今，手机、平板电脑等电子终端深度介入孩子的学习和成长。“触网”这个曾经的新鲜词，对很多孩子来说早就司空见惯。去年因为疫情，教学和作业更是“线上来、线上去”。结果，娃们的学习成绩提高了多少不好说，染上网瘾的倒不少。

　　要防沉迷，首先得抬高使用的门槛。

　　不久前，教育部印发通知，要求“中小学生原则上不将个人手机带入校园、学校不得使用手机布置作业或要求学生利用手机完成作业”。

　　这是物理隔绝、釜底抽薪。毕竟，用手机等电子终端学习，最常见的现象是家长在一旁看着时，孩子用手机上课；家长要不看着，人家瞬间切换到其它页面。

　　管控学生在校使用手机是国际通行做法。意大利、法国、德国、英国、日本等国都已通过立法或其他形式，明令禁止学生将手机带进校园或课堂，芬兰还禁止向初三以下的学生销售手机。

　　不过，学生不可能总在学校，还是得回家。于是，防沉迷的重任就落在了家长肩上。为给家长支招，教育部近日又发布了《关于预防学生网络沉迷致全国中小学生家长的信》，提出了“五要”：一要善引导，重监督；二要重表率，立榜样；三要常陪伴，增亲情；四要导心理，促健康；五要多配合，常沟通。

　　这“五要”切中肯綮。贯彻“五要”的过程，其实也是家长省视自身的过程。孩子的问题和毛病，根本上反映的是家长的问题和毛病。孩子沉迷手机与网络的背后，是家长的缺席、失位甚至错判、误解。孩子听到的第一句脏话，看到的第一个游戏场景，可能都来自家长。防止孩子沉迷网络，归根结底，家长是第一责任人。

　　因此，加强引导和监督，需要家长切实扛起自己的育儿责任，不逃避不放弃；做表率，需要家长先改变自己沉迷手机的状况；多陪伴，需要家长开发健康的互动方式，用“面对面”代替“键对键”；疏导心理，需要家长真正去关心孩子所思所想；配合学校，需要家长告别“甩手掌柜”式的思维，全方位了解自己孩子的状况，对问题苗头早发现、早诊断。

　　在家长以身作则的大前提下，学校做好家校沟通、坚持“管”“教”结合，互联网平台做好内容筛选、设置青少年防沉迷机制，方能让孩子们对防沉迷管理心服口服、无处“逃票”。

　　另外，现在好多游戏的开始界面已经设立了醒目的“青少年模式”“家长模式”。这是应该的。说到底，防止青少年沉迷网络是全社会的课题，也是这个时代必须解决的一个大问题。（熊建）

(责编：李依环、熊旭)

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