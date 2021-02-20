黄 强

教材是立德树人的重要载体。习近平总书记在给人民教育出版社老同志的回信中，充分肯定了人民教育出版社在基础教育教材和教育图书编研出版中作出的积极贡献，强调“坚持正确政治方向，弘扬优良传统，推进改革创新，用心打造培根铸魂、启智增慧的精品教材”。习近平总书记的重要指示，为我国教材建设明确了前进方向、提供了根本遵循。教育出版界要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，努力耕耘、久久为功，用心打造培根铸魂、启智增慧的精品教材，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出更大贡献。

习近平总书记强调：“基础教育是立德树人的事业，要旗帜鲜明加强思想政治教育、品德教育，加强社会主义核心价值观教育，引导学生自尊自信自立自强。”教材建设是事关未来的战略工程、基础工程，是育人育才的重要依托。高质量的教材是提高基础教育质量的关键因素，是落实立德树人根本任务、全面推进素质教育、培养创新创业人才的重要保证。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教材建设，对教材建设作出顶层规划与设计，提出一系列新理念，实行一系列新政策新举措。做好基础教育教材和教育图书编研出版工作，必须紧紧围绕立德树人根本任务，强化教材培根铸魂、启智增慧的功能，把推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材作为重中之重，坚持党的教育方针，把握正确方向和价值导向，加强社会主义核心价值观和中华优秀传统文化、民族精神教育，帮助学生扣好人生第一粒扣子。

培根铸魂、启智增慧既是打造精品教材的题中应有之义，也是打造精品教材的评判标准。教育出版界要适应育人模式和评价模式改革，创新教材编写设计，突出教师的主导作用和学生的主体地位。遵循青少年认知发展规律和教育教学规律，联系学生的生活经验，提升教材的思想性、民族性、创新性、实践性，让教材体现先进文化知识和最新科技成果，做到融通中外、格调高雅；将知识、能力与情感、态度、价值观的培养有机结合起来，把抽象、复杂的知识转化成学生能学、爱学的内容，进一步增强教材的感染力和吸引力；适应经济社会高质量发展对创新型人才的迫切需求，使教材注重培养学生的创新精神和实践能力，引导学生从小崇尚科学、追求真知，努力掌握创新方法，不断提高创新本领。

与时俱进推进教材管理体制改革创新，才能确保基础教育教材编研事业枝繁叶茂、生机勃勃。党的十八大以来，党中央、国务院印发了《关于加强和改进新形势下大中小学教材建设的意见》等重要文件，教材管理的科学化、规范化水平不断提升。面向未来，教育出版界要牢固树立精品意识，践行工匠精神，坚持由学科专家、教研员和一线教师、出版社编辑组成“三结合”编写队伍，在科学研究的基础上编写教材，以高水平的研究促进高质量教材编写。建立健全教材质量保障体系，在研究、编写、编辑、印制和发行各个环节精益求精，严格执行多审多校、印前审读制度，发挥教材试教试用和意见反馈机制的作用。不断创新基础教育教材和教育图书的内容、形式和传播方式，在传统出版与数字出版、传统教育与在线教育的融合发展方面下大功夫、求新突破。

（作者为人民教育出版社社长）

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 09 版）

(责编：李依环、熊旭)