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张桂梅：把山区孩子培养成合格的接班人

2021年02月18日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：张桂梅：把山区孩子培养成合格的接班人

　　奋斗百年路 启航新征程 ·脱贫攻坚答卷

　　大年初五晚七点半，“时代楷模”张桂梅老师才从云南丽江永胜县六德、仁里、高寨几个乡镇近10户学生家，回到了华坪县儿童福利院，这里是她的家。她是丽江华坪女子中学（以下简称女高）党支部书记、校长，也是儿童之家——县儿童福利院院长。女高放假期间，只要在华坪，她都回儿童之家。妈妈回来了，孩子们也安心了。

　　坚持要走到每个孩子家

　　服药，吸氧，63岁的张老师刚要静静休息一下，又有几个电话进来，还时常有短信提示音：有远方没回来的学生、省州县各级干部向她拜年的，也有新闻单位记者联系采访的，难免不得安身。

　　寒假开始第一天，张桂梅就开始家访，她要走访104个家庭。“安排再紧凑些，时间不够用！”她常说。华坪女高的学生，除了来自华坪县，也有来自永胜、宁蒗、玉龙等县区的孩子，大多还在偏远的村组。有的新生家，要是没有当地村干部带路，还要绕“冤枉路”。“张老师身体状况不太好，但她坚持要走到每个孩子家。”华坪女高校办主任张晓峰告诉记者。

　　“12年了，这个传统不能断！我习惯了，能坚持！”张桂梅总这样说。这个寒假，张晓峰仍是兼职司机，平均日行180公里。近一个月间，已走访了宁蒗、永胜、华坪三县边远乡镇村组，最远到了宁蒗县烂泥箐乡烂泥箐村，和永胜县羊坪乡水柯乐村猪场小组、羊坪乡落雪坪村阿木湾下村。路太远，有一整天，他们就只跑了羊坪乡两个女孩家。

　　假期孩子有没有按计划学习、有没有帮助家里做事？孩子在校有这些情况，现在我们来连线班主任；没有党委、政府和社会各界支持帮助，华坪女高办不成；不要感谢我，我只是党派来的服务员；家里有困难，这点钱你收下……这样的话，张桂梅一遍遍地重复。

　　“不论什么情况下，都不要轻言放弃！”

　　上学期，一名高一女生情绪低落，成绩下滑。张桂梅就让她和自己同住一屋，好时常开导她。原来她父母常闹矛盾，张桂梅三次到她家调解，终于让全家和好，孩子脸上有了笑容，学习也不分心了。

　　“我要救这个孩子！培养好一个孩子，最少可以改变三代人的命运！”张桂梅常这样告诉身边的老师，也常这样给自己鼓劲儿。

　　党的十八大以来，各级党委、政府为华坪女高建设投入的资金达2400多万元，社会各界捐助资金达1000多万元。学校免去学生学费、教辅资料费、住宿费、试卷费、水电费、行李费、服装费等一切费用。孩子们安心上学，传续红色基因、发扬革命传统、学习优秀传统文化。

　　单亲、孤残、重病……一些家庭特别的孩子，学校还根据实际，按300元、500元、800元等不同金额，给予生活费补助。建档立卡户子女、低保户子女、残疾学生及残疾人子女、农村一般家庭经济困难学生，都能足额享受国家资助。“正因为张老师熟悉每个孩子、每个家庭，才能把工作做得够细、够透、够暖心，也服众。”华坪县教育体育局局长李向天告诉记者。

　　“只要有足够的爱心、足够的耐心和足够坚定的信念，就一定能使我们的孩子都变得足够优秀。对我们的孩子，不论什么情况下，都不要轻言放弃！”张桂梅说。

　　2009年，初中毕业差点辍学的陈法羽，来到华坪女高历练三年，考上了警校，如今是一名人民警察。与陈法羽相似，铭记党恩的周云丽，大学毕业听说母校紧缺数学老师，主动放弃已考取的宁蒗县一中教师编制，甘当代课教师。“在女高时，张老师教导的感党恩、听党话、跟党走的理念，我牢记在心。永远做党的好女儿，在平凡的岗位上建设家乡、振兴乡村。”陈法羽说。

　　张桂梅在云南从教40余年，桃李满天下；发力筹建华坪女高、帮助困难家庭孩子12年来，把1804个山里女孩送进大学殿堂，改变了上千家庭，影响了无数人。“有人说，我可以休息了。但对我来说，最大的心愿就是进一步把华坪女高做强，让更多山区孩子走出大山，成为合格的社会主义事业接班人！”张桂梅说。

　　（本报记者 赵汉斌）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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