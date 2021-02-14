原标题：此心安处是吾乡 华侨生体验校园春节

1月下旬，中国驻纽约总领馆向领区部分留学生、华侨发放“春节包”，将祖国的关心与牵挂传递给海外同胞，“春节包”内包括黄屏总领事的新年贺卡、福字对联以及口罩等防疫物品，目前已经发放上千份。图为在纽约领区的中国留学生收到“春节包”后合影。中新社发 中国驻纽约总领馆供图

白灼海水虾、白切鸡、西芹炒百合、水饺……年夜饭套餐是华侨大学的除夕重头戏。为响应“就地过年”倡议，不少华侨生选择留校过节，体验校园春节，感受家的味道。年味不减，温暖倍增。

“看到食堂的工作人员忙前忙后为我们包饺子，准备年夜饭，让我倍感亲切。”乌克兰华侨生祝奇浩这样告诉记者。就读于华侨大学华文教育专业的他表示，学校的精心安排弥补了不能回家的遗憾，和来自五湖四海的同学们一起欢度春节也是一种别样的体验。

日本华侨生张健浜是华侨大学计算机学院的大一学生。因为疫情，今年是他第一次没能和家人团聚过年。他坦言，假期的校园虽然比较冷清，但学校和学院的关怀，让自己心里倍受感动。

学校组织了趣味运动会，发送零食礼包、年夜饭票，学院还为每位留校生发了红包，班级组织了团建活动……张健浜将学校福利一一道来。

对华侨生来说，留校过年更是一次与中国传统文化近距离接触的好机会。书法打卡、学习茶艺、温习汉语、认识广州……暨南大学临床医学大一学生戴焰怡的寒假生活，真是丰富多彩。

戴焰怡的家乡是特立尼达和多巴哥。她告诉记者，回家要从美国或加拿大转机，增加了不确定的风险，因此最终选择留在温暖又花香四溢的广州度过寒假。

原本担心假期太长会无聊的她，发现学校针对留学生，专门安排了中华优秀传统文化体验课程，有茶艺、书法、绘画等，每周开展1-2次，开学初还将举办结业展。这个活动吸引了很多留校学生的关注和参与。

戴焰怡告诉记者，两个小时的茶艺活动，让她打开了一扇认识茶文化的新大门，“原来绿茶有很多品种；不同茶的冲泡方法也各有不同；喝茶的礼仪也很有讲究。茶道里的学问多。”

此外，她还参加了学校牵头的“21天打卡”活动。已经学了半年汉语的她，选择了书法打卡，“每天坚持练习书法，能让我养成良好的学习习惯。丰富的课程内容让我受益匪浅。”

“我特别喜欢书法。往年过年我都包揽了家中写春联、贴春联的工作。”就读于暨南大学经济学院的日本华侨生佟鑫也选择书法课程充实自己的假期。

他坦言，在老师的带领下，赏析名碑名帖，了解书法演变历程，自己切身感受到汉字背后博大精深的中国传统文化，并在春联的书写中体会书法的魅力。

据了解，今年暨南大学共有4400多名学生申请留校，其中港澳台侨和外国留学生300多人。与往年相比人数明显增多。学校相关负责人表示，学校于节前发放了餐券，做好饭堂后勤保障，让留校学生在假期也能感受到家的温暖。(金旭 马秀秀)

(责编：郝孟佳、闫妍)