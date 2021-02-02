人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

改变男孩柔弱化，从抓好体育课开始

2021年02月02日08:45 | 来源：中国青年报
小字号

1月28日，教育部官网上一则“教育部关于政协十三届全国委员会第三次会议第4404号（教育类410号）提案答复的函”，引起广泛关注。教育部在函中表示，通过加强体育教师配备、加强学校体育顶层制度设计、深入开展健康教育、加大相关问题的研究等方式，防止男性青少年女性化。

函中“男性青少年女性化”的表述引发了一些争议，但业内专家表示，我国青少年的柔弱化却是不争的事实。

青少年柔弱化首先体现在体质上，根据去年12月国家卫健委发布的《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》，我国6-17岁、6岁以下儿童青少年超重肥胖率分别达到19%和10.4%。我国青少年儿童的近视率已经高居全球第一，根据国家卫健委2019年发布的数据，全国儿童近视率为53.6%，6岁儿童为14.5%，小学生为36%，初中学生为71.6%，高中学生已经达到81%。

与此同时，我国青少年身体素质连续二十多年下滑，截止到2018年，部分指标有所好转，但青少年体质的总体状况仍然堪忧。《中国青年报》之前曾报道过，上海某高中的男生进行引体向上测试，超过一半的男生连一个都做不了，三分之二的男生不及格，能做到10个以上的极其罕见。时至今日，男生的手无缚鸡之力已是普遍现象，至于学生在参加长跑等较为剧烈的体育运动中出现呕吐、晕倒等不适反应的事件已经稀松平常，学生在长跑中猝死的悲剧也是时有耳闻。

南京理工大学动商研究院院长、云南大学体育学院院长王宗平教授认为，我们现在的体育课和学校体育活动开展，温柔化、音乐化、个体化的“三化”倾向严重，而具有较强身体对抗的和带有一定冒险性的体育运动，开展空间受到极大挤压。王宗平说，“学校体育活动迎合了安全，不出事的要求，有身体接触的，对抗性的体育活动很大程度上被限制”。改变青少年的柔弱化，首先要从改变体育课和学校体育活动的“三化”做起。

中国教育科学研究院体育卫生艺术教育研究所所长吴键表示，无论是男生的强健体魄还是女生的柔美身形，都是以有效、适宜的体育教学为基础的，我们希望每一个青少年都拥有健康的身体、坚强的意志、积极向上的精神，为此，我们需要在学校体育活动的开展上避免一刀切，积极推行体育课的走班制教学或是有限的走班制教学。

吴键对目前在全国各级学校中都非常流行的自编广播操“你笑起来真好看”提出质疑。他说，体育活动的开展需要考虑到学生的年龄、性别等差异，并做出调整。吴键表示，以“你笑起来真好看”配乐的广播操，对于小学生是适合的，但对于高中男生是不是合适值得商榷。在体育课教学和学校体育活动的开展上，也存在这个问题。健美操、瑜伽对于女生是适合的，但可能大多数男生对此并不感兴趣，同样，大多数女生可能又对足球没有兴趣。因此，走班制的体育课可以更好地满足学生参与体育运动的个性化需求。吴键表示，在国内大多数学校很难具备全面推行体育课走班制的条件下，体育课有限的走班制教学可以试行起来，至少可以避免体育课教学内容的一刀切。

《中国青年报》之前也曾报道过，2016年以来北京市朝阳实验小学推出了“男子汉培养计划”，正是用丰富多彩的体育活动给男孩子们加“钢”。

另一方面，是整个社会对体育的重视仍有待继续加强。

王宗平表示，女体育老师的各方面能力绝不亚于男体育老师，这一点是我们首先要承认的。但同样需要承认的是，男女具有身体、个性方面的差异，这种差异是能体现在体育教学中的。有些对抗性较强、对力量要求较高的体育项目，确实是男体育老师在教学上更有优势。因此，就体育教学而言，男体育老师具有较高的不可替代性，学校的体育师资也应保证男体育老师占一定比例。但现在的情况是，男体育老师的比例在下降。

王宗平回忆，上世纪八十年代，大学体育老师中，男老师约占四分之三，女老师约占四分之一，现在大约是各占一半。王宗平认为，男体育老师的占比下降，与很多原因有关，包括高考、就业环境等。但总的来说，还是需要进一步提升体育的地位。

篮球二级运动员出身的管理学博士，金陵科技学院教师赵丹丹向记者表示，自己就是因为考虑到整个社会还不够重视体育，觉得学体育没有前途，所以本科阶段放弃了自己的篮球特长，改学管理，但她很明白，体育专业其实更适合自己。和赵丹丹一样，很多有体育特长的学生最终放弃了体育，以谋得自己未来的工作具有更好的收入和更高的社会地位，这其中，男生占了很大比例。

我们不仅要提升体育的地位，还要为体育的所谓“风险”松绑。

王宗平表示，体育运动中的很大一部分项目在我们看来是具有一定危险性的，比如单双杠、长跑、游泳，以及具有强烈身体对抗的足球、篮球、武术（散打）、拳击等。但在我们高度追求“安全第一”的语境下，这类带有身体接触和对抗的体育运动要么在学校不开展，要么是在开展时战战兢兢。王宗平说，我们不妨看看邻居——日本，同样是东方文化和高考定终身的国家，但是日本的各级学校对于体育教学始终秉持着以体育人的宗旨，体育运动中对学生来说该有的冒险特性、吃苦要求，一概没有淡化和抹去。这是我们应该学的。

因为对风险的过虑，我们的孩子不仅很大程度上只能参加温柔化的体育运动，还在环境的逼迫下，不能在操场上疯跑，禁止一切可能有危险的运动，吴键表示，这也是我们没有考虑到不同年龄、不同性别的孩子，他们对体育运动的需求是不同的，从某种程度上，是我们的环境压制了他们个性的自由发展。

就在教育部给政协提案回函的前几天，一段《不同国家的男孩对男人魅力的理解》的视频刷爆了朋友圈。视频里，一群外国男孩在为翻飞于单杠上的同伴鼓掌加油；一群中国男孩则在掩面惊呼某位留着长发、涂了口红的男星“好美”。有家长评论这段视频：我们这个社会正在变得越来越包容和多元，但我希望我们的男孩还是该有男孩该有的样子。（记者 慈鑫）

(责编：何淼、邓志慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部