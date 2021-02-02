1月28日，教育部官网上一则“教育部关于政协十三届全国委员会第三次会议第4404号（教育类410号）提案答复的函”，引起广泛关注。教育部在函中表示，通过加强体育教师配备、加强学校体育顶层制度设计、深入开展健康教育、加大相关问题的研究等方式，防止男性青少年女性化。

函中“男性青少年女性化”的表述引发了一些争议，但业内专家表示，我国青少年的柔弱化却是不争的事实。

青少年柔弱化首先体现在体质上，根据去年12月国家卫健委发布的《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》，我国6-17岁、6岁以下儿童青少年超重肥胖率分别达到19%和10.4%。我国青少年儿童的近视率已经高居全球第一，根据国家卫健委2019年发布的数据，全国儿童近视率为53.6%，6岁儿童为14.5%，小学生为36%，初中学生为71.6%，高中学生已经达到81%。

与此同时，我国青少年身体素质连续二十多年下滑，截止到2018年，部分指标有所好转，但青少年体质的总体状况仍然堪忧。《中国青年报》之前曾报道过，上海某高中的男生进行引体向上测试，超过一半的男生连一个都做不了，三分之二的男生不及格，能做到10个以上的极其罕见。时至今日，男生的手无缚鸡之力已是普遍现象，至于学生在参加长跑等较为剧烈的体育运动中出现呕吐、晕倒等不适反应的事件已经稀松平常，学生在长跑中猝死的悲剧也是时有耳闻。

南京理工大学动商研究院院长、云南大学体育学院院长王宗平教授认为，我们现在的体育课和学校体育活动开展，温柔化、音乐化、个体化的“三化”倾向严重，而具有较强身体对抗的和带有一定冒险性的体育运动，开展空间受到极大挤压。王宗平说，“学校体育活动迎合了安全，不出事的要求，有身体接触的，对抗性的体育活动很大程度上被限制”。改变青少年的柔弱化，首先要从改变体育课和学校体育活动的“三化”做起。

中国教育科学研究院体育卫生艺术教育研究所所长吴键表示，无论是男生的强健体魄还是女生的柔美身形，都是以有效、适宜的体育教学为基础的，我们希望每一个青少年都拥有健康的身体、坚强的意志、积极向上的精神，为此，我们需要在学校体育活动的开展上避免一刀切，积极推行体育课的走班制教学或是有限的走班制教学。

吴键对目前在全国各级学校中都非常流行的自编广播操“你笑起来真好看”提出质疑。他说，体育活动的开展需要考虑到学生的年龄、性别等差异，并做出调整。吴键表示，以“你笑起来真好看”配乐的广播操，对于小学生是适合的，但对于高中男生是不是合适值得商榷。在体育课教学和学校体育活动的开展上，也存在这个问题。健美操、瑜伽对于女生是适合的，但可能大多数男生对此并不感兴趣，同样，大多数女生可能又对足球没有兴趣。因此，走班制的体育课可以更好地满足学生参与体育运动的个性化需求。吴键表示，在国内大多数学校很难具备全面推行体育课走班制的条件下，体育课有限的走班制教学可以试行起来，至少可以避免体育课教学内容的一刀切。

《中国青年报》之前也曾报道过，2016年以来北京市朝阳实验小学推出了“男子汉培养计划”，正是用丰富多彩的体育活动给男孩子们加“钢”。

另一方面，是整个社会对体育的重视仍有待继续加强。

王宗平表示，女体育老师的各方面能力绝不亚于男体育老师，这一点是我们首先要承认的。但同样需要承认的是，男女具有身体、个性方面的差异，这种差异是能体现在体育教学中的。有些对抗性较强、对力量要求较高的体育项目，确实是男体育老师在教学上更有优势。因此，就体育教学而言，男体育老师具有较高的不可替代性，学校的体育师资也应保证男体育老师占一定比例。但现在的情况是，男体育老师的比例在下降。

王宗平回忆，上世纪八十年代，大学体育老师中，男老师约占四分之三，女老师约占四分之一，现在大约是各占一半。王宗平认为，男体育老师的占比下降，与很多原因有关，包括高考、就业环境等。但总的来说，还是需要进一步提升体育的地位。

篮球二级运动员出身的管理学博士，金陵科技学院教师赵丹丹向记者表示，自己就是因为考虑到整个社会还不够重视体育，觉得学体育没有前途，所以本科阶段放弃了自己的篮球特长，改学管理，但她很明白，体育专业其实更适合自己。和赵丹丹一样，很多有体育特长的学生最终放弃了体育，以谋得自己未来的工作具有更好的收入和更高的社会地位，这其中，男生占了很大比例。

我们不仅要提升体育的地位，还要为体育的所谓“风险”松绑。

王宗平表示，体育运动中的很大一部分项目在我们看来是具有一定危险性的，比如单双杠、长跑、游泳，以及具有强烈身体对抗的足球、篮球、武术（散打）、拳击等。但在我们高度追求“安全第一”的语境下，这类带有身体接触和对抗的体育运动要么在学校不开展，要么是在开展时战战兢兢。王宗平说，我们不妨看看邻居——日本，同样是东方文化和高考定终身的国家，但是日本的各级学校对于体育教学始终秉持着以体育人的宗旨，体育运动中对学生来说该有的冒险特性、吃苦要求，一概没有淡化和抹去。这是我们应该学的。

因为对风险的过虑，我们的孩子不仅很大程度上只能参加温柔化的体育运动，还在环境的逼迫下，不能在操场上疯跑，禁止一切可能有危险的运动，吴键表示，这也是我们没有考虑到不同年龄、不同性别的孩子，他们对体育运动的需求是不同的，从某种程度上，是我们的环境压制了他们个性的自由发展。

就在教育部给政协提案回函的前几天，一段《不同国家的男孩对男人魅力的理解》的视频刷爆了朋友圈。视频里，一群外国男孩在为翻飞于单杠上的同伴鼓掌加油；一群中国男孩则在掩面惊呼某位留着长发、涂了口红的男星“好美”。有家长评论这段视频：我们这个社会正在变得越来越包容和多元，但我希望我们的男孩还是该有男孩该有的样子。（记者 慈鑫）

(责编：何淼、邓志慧)